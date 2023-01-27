ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием

27.01.2023 11:44 Читали 145

Страховой Дом ВСК открыл кафедру Управления инновационными проектами и цифровой трансформацией в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС).

Торжественное открытие кафедры состоялось 23 января 2023 года в зале ученого совета РАНХиГС. В мероприятии приняли участие: Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК, Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК, Дмитрий Буташин, проректор РАНХиГС, Сергей Календжян, декан ВШКУ РАНХиГС, Алексей Ведев, заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС, и другие.

Цель создания кафедры — коллаборация образования и Страхового Дома ВСК, как представителя крупного успешного бизнеса. Приоритетным направлением работы кафедры станет тема цифровой трансформации, а также интеграция лучших практик бизнеса ВСК и кафедральной работы.

Председателем попечительского совета кафедры стал Сергей Цикалюк, Заведующим кафедрой назначен Алексей Ведев, Доктор экономических наук, бывший Замминистра экономического развития РФ.

Первый поток образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании — Specialized Master of Management (SMM)" будет запущен во втором квартале 2023 года. В третьем квартале планируется запуск программ обучения в аспирантуре и докторантуре для экспертов ВСК. В течение года студенты кафедры будут проходить открытые мастер-классы от экспертов Страхового Дома по темам управления бизнесом в цифровую эпоху и отдельные дисциплины в рамках программ ВШКУ.

"За годы успешной цифровой трансформации мы наработали большой опыт. В ВСК уже внедрена интеллектуальная система принятия решений, внедрено машинное обучение. Мы первыми на российском рынке реализовали полное дистанционное урегулирование по каско, внедрили искусственный интеллект в процесс урегулирования, открыли цифровую клинику и реализовали многое другое. В выигрыше остаются все: бизнес становится более эффективным, а клиенты получают современный сервис и персональные условия страхования. Однако цифровизация бизнеса это долгий и сложный процесс, который требует компетенций и опыта. Компетенциями и опытом ВСК мы поделимся со студентами новой кафедры, — отметил Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК. — С РАНХиГС мы сотрудничаем уже более 10 лет. Уверен, новая кафедра поможет российскому бизнесу получить квалифицированные кадры, способные вывести бизнес на новый уровень".

"Сегодня мы наблюдаем очень высокий темп цифровой трансформации российской экономики. В этом процессе быстрая и качественная переподготовка квалифицированных кадров играет ключевую роль, — отметил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК. — Мы открыли кафедру совместно с РАНХиГС, чтобы поделиться наработанными практиками со всеми участниками экономики и помочь российскому бизнесу реализовать стратегические задачи. Все студенты будут иметь возможность как получить знания от экспертов ВСК, так и увидеть, как современные технологии уже работают в компании".

"Сотрудничество со Страховым Домом началось давно, и все эти годы оно проходит успешно — мы решаем поставленные бизнесом задачи качественно и в срок. Открытие кафедры стало венцом нашего долголетнего пути. Целью ее создания является синергия бизнес-образования и крупной системообразующей успешной компании. Ярким примером совместной работы станет запуск пилотного проекта — программы профессиональной переподготовки "Мастер управления цифровым развитием компании — Specialized Master of Management (SММ)", — отметил Сергей Календжян, декан ВШКУ РАНХиГС.