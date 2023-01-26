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Спрос на страхование беспилотников за пять лет вырос почти в 9 раз

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Потребность в страховании беспилотных воздушных судов в России ежегодно растет, а при отлаженной системе регистрации беспилотных авиационных систем и контроле за исполнением обязанности эксплуатантов по страхованию гражданской ответственности спрос может стать огромным. Такое мнение высказал Борис Сергеев, руководитель управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Центральному Банку, Минфину и Минтрансу до 1 июля 2023 года создать систему страхования беспилотников и гражданской ответственности эксплуатирующих их лиц.

Сейчас Воздушный кодекс РФ регламентирует обязательную регистрацию беспилотных судов с максимальной взлетной массой от 150 гр. до 30 кг. Поэтому требования по страхованию гражданской ответственности владельцев беспилотников уже формализованы наравне с пилотируемыми воздушными судами.

Более того, услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев беспилотных воздушных судов активно оказываются последние 5 лет. Страховой Дом ВСК начал выдавать полисы защиты беспилотников в середине 2018 года. С того момента спрос на страхование гаджетов вырос почти в 9 раз, а за последний год потребность в услуге возросла на более чем 13% и продолжает увеличиваться.

"По подсчету экспертов, сейчас общее количество беспилотной техники в России превышает 60 тысяч единиц. Популярность таких систем растет как у различных муниципальных организаций, так и у бизнеса и простых граждан. Поэтому в обозримом будущем использование беспилотников будет регламентировано со стороны силовых структур, и в перспективе наличие страхового покрытия для любых дронов обычным явлением", — отметил Борис Сергеев.

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Новости

Назад. 26 января 2023 Вперед.
Спрос на страхование беспилотников за пять лет вырос почти в 9 раз
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