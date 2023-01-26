Спрос на страхование беспилотников за пять лет вырос почти в 9 раз

Ранее президент России Владимир Путин поручил Центральному Банку, Минфину и Минтрансу до 1 июля 2023 года создать систему страхования беспилотников и гражданской ответственности эксплуатирующих их лиц.
Сейчас Воздушный кодекс РФ регламентирует обязательную регистрацию беспилотных судов с максимальной взлетной массой от 150 гр. до 30 кг. Поэтому требования по страхованию гражданской ответственности владельцев беспилотников уже формализованы наравне с пилотируемыми воздушными судами.
Более того, услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев беспилотных воздушных судов активно оказываются последние 5 лет. Страховой Дом ВСК начал выдавать полисы защиты беспилотников в середине 2018 года. С того момента спрос на страхование гаджетов вырос почти в 9 раз, а за последний год потребность в услуге возросла на более чем 13% и продолжает увеличиваться.
"По подсчету экспертов, сейчас общее количество беспилотной техники в России превышает 60 тысяч единиц. Популярность таких систем растет как у различных муниципальных организаций, так и у бизнеса и простых граждан. Поэтому в обозримом будущем использование беспилотников будет регламентировано со стороны силовых структур, и в перспективе наличие страхового покрытия для любых дронов обычным явлением", — отметил Борис Сергеев.