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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Премьера трейлера сериала "Балет" из линейки Wink Originals

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Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"), студия "Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, "НМГ Студия" представляют первый трейлер и постер 8-серийной психологической драмы "Балет" (18+). Режиссёром-постановщиком сериала стал выпускник Школы кино и телевидения "Индустрия", режиссёр нашумевшего сериала HAPPY END Сангаджиев. "Балет" пополнит линейку эксклюзивных проектов Wink Originals.

В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет. Поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного музыкального театра страны ее пригласил новый директор (Фёдор Бондарчук). Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми персонами в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин) и его семьей. Когда-то они были парой, сейчас же старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от интриг, но несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства.

Хореографом-постановщиком "Балета" стал лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава. В съёмках приняли участие балетные труппы ведущих театров страны — Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Михайловского театра, театра "Балет Москва", Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбль "Березка".

"Наша студия работает над проектом в общей сложности не менее трёх лет. Такой красивый, но непростой мир балета нам хотелось раскрыть максимально подробно. И этот подход требует большой подготовки, огромного количества консультаций и участия профессионального сообщества, чем мы, конечно, отдельно гордимся. В сериале представлены два поколения: взрослые герои, которые оборачиваются назад и пытаются понять, что из себя представляла их жизнь, и молодые герои, которые пробуют разобраться в том, как им построить свои карьеры и судьбы", — считают продюсеры "Студии Видеопрокат" Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв (автор идеи), Анастасия Корецкая (шоураннер).

"Новый сериал стал самым масштабным исследованием балетного закулисья нашего времени. Он снимался в ведущих музыкальных театрах страны, на самых знаменитых сценах, с участием прима-балерин, премьеров и танцовщиков лучших балетных трупп. Сериал поклоняется танцевальному искусству, но максимально честно рассказывает о его изнанке, проблемах, поте и боли. Прекрасные па плотно перемешаны с любовью, дружбой, ненавистью, интригами и амбициями на сцене и за ее пределами. Такого психологически точного и сложного проекта о балете наш зритель точно еще не видел", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" и продюсер сериала от Wink Александр Косарим.

Премьера сериала "Балет" состоится весной 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink ("Ростелеком"). Трейлер доступен по ссылке.

О сериале "Балет"

Количество серий: 8

Продюсеры: Алексей Киселёв, Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Максим Рыбаков, Дмитрий Табарчук, Александр Косарим, Антон Володькин

Креативные продюсеры: Алексей Киселёв, Татьяна Долматовская, Сима Ореханов

Продакшн-продюсер: Оксана Кравчук

Исполнительный продюсер: Настасья Гомиашвили

Линейный продюсер: Евгения Шалагина

Директор: Сергей Груданов

Директор по производству "НМГ Студии": Максим Аджави

PR: Art Pictures Motion, Kisa Communications

Режиссер-постановщик: Сангаджиев

Оператор-постановщик: Игорь Киселёв

Автор идеи: Алексей Киселёв

Сценарий: Лев Мурзенко, Сима Ореханов, Анастасия Корецкая, Евгений Сангаджиев, Владислав Каптур

Шоураннеры: Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая

Хореограф: Владимир Варнава

Художник-постановщик: Андрей Белан

Грим: Елена Ваховская

Костюмы: Наталья Туровникова, Юля Чичканова

Кастинг-директор: Ася Смекалова, Ноза Абдулвасиева, Мария Гоготова

Пост-продакшн: Диана Петренко, Ирина Хан

Звукорежиссер: Павел Дореули

Композитор: Олег Карпачев

Колорист: Тимофей Голобородько

Режиссеры по планированию: Мария Либова, Екатерина Молочная

Вторые режиссеры: Ярослав Мартьянов, Анна Грачева и Екатерина Лапошина

В ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Ксения Шевцова, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная, Мария Хорева и другие.

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