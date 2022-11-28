ВСК застраховала автопарк "Автобазы ПСК"

28.11.2022 18:22 Читали 86

Страховой Дом ВСК застраховал автопарк Государственного казенного учреждения "Автобаза Правительства Ставропольского края" полисами ОСАГО.

Защита действует до декабря 2023 года. Согласно договору, полисами обеспечены свыше 30 транспортных средств. В программу входит возмещение ущерба в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобилей. Стоимость контракта составила 380 151,91 (Триста восемьдесят тысяч сто пятьдесят один рубль 91 коп.).

"При использовании автотранспорта может возникнуть риск наступления аварии. Поэтому важно иметь защиту на случай непредвиденных ситуаций. ВСК всегда ответственно выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами и поможет оперативно возместить убытки", — отметил Андрей Васильев, директор Ставропольского филиала Страхового Дома ВСК.

ГКУ "Автобаза ПСК" осуществляет транспортное обслуживание Губернатора Ставропольского края, Думы Ставропольского края и ее аппарата, правительства Ставропольского края, органов исполнительной власти Ставропольского края, членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.