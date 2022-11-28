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Стала известна дата открытия одной полосы ул. Ново-Садовой в районе строительства метро

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В мэрии Самары озвучили ориентировочную дату открытия одной полосы движения на ул. Ново-Садовой в районе строительства метро. По информации городской администрации, машины там пустят 5 декабря. Нюансы актуальных работ и перспективы постепенного изменения схемы движения транспорта в зоне метростроя обсудили на еженедельном совещании в мэрии, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

"Сегодня работали над графиком. Намечена предварительная дата открытия одной полосы движения по ул. Ново-Садовой, если двигаться со стороны ул. Первомайской. Ориентир - 5 декабря. Будет возможен правый поворот на ул. Полевую. Прямой ход через перекресток - на ул. Самарскую - пока будет недоступен. А открытие двух полос при движении от ул. Галактионовской вверх по ул. Полевой, а также правого поворота с ул. Самарской на ул. Полевую планируется до 20 декабря. Благоустройство проезжей части дорог выполнят по временной схеме; по постоянной же схеме - после завершения строительства метро", - рассказал Владимир Василенко.

Заместитель директора ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" Александр Богданов добавил, что в этой локации и в дальнейшем будет располагаться тяжелая строительная техника. В частности, предстоит установка 750-тонного автокрана для монтажа тоннелепроходческого комплекса, его разворота в будущем котловане. Поэтому полное восстановление благоустройства намечено под конец 2024 года. Оно предполагает перекладку цельным дорожным полотном, причем трамвайные пути тоже подлежат восстановлению.

В мэрии отметили, что в настоящее время весь цикл работ, предусмотренных для строительства метрополитена, выполняется в активном темпе, без простоев. Сейчас наибольший объем операций сосредоточен на ул. Галактионовской, где расположится станционный комплекс - здесь подрядчик по-прежнему опережает график. Основная задача - оперативно справиться с разработкой стартового котлована, куда уже в декабре текущего года планируется опустить тоннелепроходческий комплекс: смонтируют щит, который в дальнейшем будет разрабатывать породу при движении в сторону пересечения улиц Полевой и Ново-Садовой.

"Выполняется выемка грунта. В настоящее время ближе к ул. Вилоновской доработано почти под проектную отметку - специалисты опустились на глубину более 20 метров. До основания недокапывают порядка 50 сантиметров. Работы приостановлены до готовности к следующему технологическому циклу. То есть когда арматурные каркасы будут в полной готовности, рабочие снова начнут откапывать и  сразу же бетонировать ложе. В сторону ул. Красноармейской предусмотрено повышение уровня залегания стартового котлована. И сейчас отступающим порядком, по "захваткам", идет отработка соответствующих задач. Вероятность простоев исключена", - поясняет Александр Богданов.

В ближайшее время профильные службы рассчитывают получить положительное заключение относительно проектной документации, чтобы, основываясь на ней, организовать закупочные процедуры и определить подрядчика на поставку тоннелепроходческого комплекса и производство непосредственно проходческих работ.

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Назад. 28 ноября 2022 Вперед.
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