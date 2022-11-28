В Самарской области на охоте погиб врач

По данным открытых источников, медик с такими инициалами числится в ГКБ-1 в Тольятти. По специальности он уролог.
Охотхозяйство "Мусорское" зарегистрировано в Тольятти на ул. Родины, 40. Директором является Геннадий Аникин. Учредители — Алексей Степанов и Андрей Вильчик. Основной вид деятельности охотхозяйства — представление услуг в области животноводства.
По неофициальным данным правоохранителей, сейчас по факту произошедшего назначена проверка. Также предстоит выяснить, не было ли факта браконьерства.