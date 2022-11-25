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Первый винодельческий форум: за 5 лет РСХБ вложил в отрасль 21 млрд рублей и готов быть опорой ее развития

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За 5 лет Россельхозбанк профинансировал проекты в области виноградарства и виноделия на 21 млрд рублей и готов выступать локомотивом развития этого сегмента АПК. На сегодняшний день оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников. Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин на пленарном заседании Первого Российского винодельческого форума. Мероприятие открыло выступление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, которая отметила необходимость всесторонней поддержки российских виноградарей и виноделов со стороны государства и бизнеса.

"Российские вина на сегодняшний день занимают примерно 55% внутреннего рынка винодельческой продукции и достойно конкурируют с импортом по качеству. При этом емкость внутреннего рынка позволяет нарастить производство еще до 400 млн литров российского вина. Для этого нужны новые виноградники и реальная защита виноградопригодных земель. В этом году площадь российских виноградников впервые за новейшую историю достигла 100 тыс. гектаров. Но этого мало. Поэтому мы запустили федеральный проект, цель которого — увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте. Для этого правительство будет выделять на ежегодной основе до 3,5 млрд рублей. Общий объем поддержки до 2030 года превысит 26 млрд рублей. Второе направление — это поддержка частных инвестиций. Важное значение имеют программы льготного кредитования и льготного лизинга. Программу льготного кредитования безусловно нужно продлевать", — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Россельхозбанк готов и дальше вкладывать средства в отрасль, добавил Первый заместитель Председателя Правления банка Кирилл Лёвин.

"Очередная волна инвестиций, которую мы наблюдаем, ведет к диверсификации виноградарства и виноделия. Все больше внимания уделяется нишевым сегментам: игристым, белым десертным, розовым винам, винам из российских автохтонов. В целом смещается акцент от массового производства продукции к производству качественных вин, востребованных ресторанами и конечными потребителями. Россельхозбанк готов выступить локомотивом развития отрасли, консолидировать на своей базе знаковые проекты, знания и лучшие практики", — сказал Кирилл Лёвин.

Разнообразие проектов, которые уже реализует РСХБ в области виноградарства и виноделия, широко: от инвестиций в производство вина и закладку виноградников до образовательных инициатив и решений, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы.

В частности, в запущенной РСХБ два года назад "Школе фермера" в этом году появилась новая специализация "Виноградарство", в рамках которой слушатели знакомятся с прикладными технологиями и практиками, которые необходимы для успешного старта и опережающего развития бизнеса.

Кроме того, РСХБ участвует в поддержке высокотехнологичных решений в области развития виноградарства: так, на прошедшем в сентябре этого года агрохакатоне AgroCode Hack от сообщества AgroCode, организованного банком, был разработан метод, позволяющий подбирать наиболее подходящие для виноградарства земли на территории Краснодарского края. Платформа РСХБ Свое Фермерство предоставляет доступ представителям АПК к поставщикам посадочного материала, удобрений и оборудования, а также инструментам, позволяющим организовать и оптимизировать бизнес. РСХБ также участвует в подготовке юбилейного "Винного гида" — совместного проекта по исследованию винодельческой продукции, который реализуется Роскачеством с участием Минпромторга и Минсельхоза России.

Участники дискуссии особо отметили потенциал винного туризма в России. Виктория Абрамченко рассказала, что в прошлом году винодельческие регионы с целью винного туризма посетили почти 600 тысяч человек.

"Малому бизнесу нужна дополнительная государственная поддержка, поэтому начиная с 2022 года виноградари и виноделы могут рассчитывать на получение гранта "Агротуризм" в сумме до 10 млн на одно хозяйство", — добавила она.

Россельхозбанк также помогает развивать этот сектор.

"В рамках цифровой платформы банка Свое За городом виноделы бесплатно дают объявления о своих турах, предлагают различные программы активного отдыха. Сейчас на площадке представлено более 30 винных туров. Мы надеемся, что объем этот нарастим, до конца года планируется, что на 20 туров станет больше. Мы приглашаем виноделов к партнерству в этой части", — резюмировал Кирилл Лёвин.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. Реклама. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.  

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Новости

Назад. 25 ноября 2022
Первый винодельческий форум: за 5 лет РСХБ вложил в отрасль 21 млрд рублей и готов быть опорой ее развития
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