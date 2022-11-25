16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ повысил ставки по вкладам

Читали 23

ПСБ улучшил условия по депозитам для розничных клиентов — ставки выросли в среднем на 0,6 п. п.

Доходность по вкладу "Сильная ставка"* при размещении средств на год увеличена до 8,1% годовых, на шесть месяцев — до 7,6% годовых. Минимальная сумма размещения — 100 тысяч рублей. При открытии депозита на сумму от 3 млн рублей действует надбавка к ставке в размере 0,1 п. п.

По вкладу "Мой доход"** максимальная ставка при размещении средств на четыре месяца составит 7% годовых, на шесть месяцев — 7,3% годовых, на год — 7,8% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1%. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.

Одним из преимуществ этого вклада является возможность на льготных условиях досрочно расторгнуть вклад: через три месяца с даты открытия депозита клиент может в любой момент забрать свои средства, получив половину начисленной доходности за фактический срок размещения.

По вкладу с пополнением "Моя копилка"*** доходность при размещении средств на год составит 7% годовых, на полгода — 6,6% годовых. Открывая депозит с пополнением и частичным снятием "Мои возможности"**** на год, клиент получит 6% годовых, на срок размещения полгода доходность увеличена до 6,1% годовых. Каждый из двух вкладов клиент может открыть на сумму от 100 тысяч рублей, выбрав удобный срок размещения.

Надбавку к ставке 0,15 п. п. получат вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ на вкладах "Мой доход", "Моя копилка" или "Мои возможности".

"Под конец года многие россияне получают премии, новогодние бонусы и выбирают наиболее выгодные предложения для размещения свободных средств. В ожидании повышения ключевой ставки краткосрочные и среднесрочные вклады остаются наиболее востребованными инструментами сбережения, обеспечивая вкладчикам оптимальное соотношение доходности и ликвидности. Поэтому в текущей ситуации улучшение условий по таким депозитам позволяет нашим клиентам выстроить наиболее доходные стратегии накопления с возможностью гибко управлять своими средствами", — отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

*Ставка 8,2% годовых действует при размещении вклада "Сильная ставка": на сумму от 3 млн ₽ на срок 397 дней. При этом указанная ставка применяется на сумму, рассчитанную как разница между совокупной суммой денежных средств, находившихся на счетах клиента, открытых в банке на момент открытия вклада, с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад "Сильная ставка" и совокупной суммой максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). Минимальная гарантированная ставка — 6,8% годовых. Полные условия на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 23.11.2022. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Условия привлечения срочного банковского вклада "Мой доход": валюта вклада — рубли. Срок вклада: 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада "до востребования", текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 30 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада "Моя выгода"; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу "до востребования", действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. При закрытии вклада после 90-го дня проценты выплачиваются из расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) годовой процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации вклада. Ставка по срочному банковскому вкладу "Мой доход" с 23.11.2022. Сумма вклада: от 10 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 7%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 7,3%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 7,8%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6,8%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6,8%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 6,8%. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 7%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 7,3%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 7,8%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6,8%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6,8%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 6,8%. Надбавка 0,1% к ставке предоставляется пенсионерам и зарплатным клиентам при размещении вклада на сумму от 100 000 руб. Надбавка 0,15% к ставке предоставляется при первом открытии вклада в мобильном или интернет-банке на сумму от 100 000 руб. Открытие вклада возможно в офисах ПАО "Промсвязьбанк", в интернет и мобильном банке, а также в банкоматах возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Промсвязьбанк". Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия — на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО "Промсвязьбанк", лицензия № 3251 ЦБ.

***Условия привлечения срочного банковского вклада "Моя копилка": валюта вклада — рубли. Срок вклада: 181, 397, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада "до востребования", текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада "Моя копилка"; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: ежемесячно — на депозитный счет по учету вклада (капитализация) или переводом на другой счет. Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу "до востребования", действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу "Моя копилка" с 23.11.2022. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,6%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 7%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6%. Надбавка 0,15% к ставке предоставляется при первом открытии вклада в мобильном или интернет-банке. Открытие вклада возможно в офисах ПАО "Промсвязьбанк", а также в системе Retail при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Промсвязьбанк". Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия — на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО "Промсвязьбанк", лицензия № 3251 ЦБ.

****Условия привлечения срочного банковского вклада "Мои возможности": валюта вклада — рубли. Срок вклада: 181, 397, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада "до востребования", текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции допускаются в пределах неснижаемого остатка; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада "Мои возможности"; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: ежемесячно — на депозитный счет по учету вклада (капитализация) или переводом на другой счет. Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу "до востребования", действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу "Моя копилка" с 23.11.2022. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,1%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 6%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 5,35%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 5,35%. Надбавка 0,15% к ставке предоставляется при первом открытии вклада в мобильном или интернет-банке. Открытие вклада возможно в офисах ПАО "Промсвязьбанк", а также в системе Retail при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Промсвязьбанк". Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия — на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО "Промсвязьбанк", лицензия № 3251 ЦБ.
Версия для печати

Новости

Назад. 25 ноября 2022
ПСБ повысил ставки по вкладам

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Медбрат детской больницы рассказал, как более 40 лет назад его спасли будущие коллеги

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой в Международный день недоношенного ребенка встретились врачи и родители с детьми, которые родились задолго до срока, – вес некоторых малышей составлял менее 1000 граммов. Благодаря профессиональной команде врачей, их самоотверженности, опыту, малыши живут и успешно развиваются.

Учительница из Тольятти перевела 1 млн руб. мошеннику

Поздно вечером 60-летней жительнице Тольятти, работающей учителем, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежными средствами, хранящимися на банковской карте, хотят завладеть мошенники.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Самарская область помогает восстанавливать дома и объекты жилищно-коммунального хозяйства Снежного

Самарская область помогает городу-побратиму Снежное возвращаться к мирной жизни. В этом году работы проведены на 82 объектах, это больницы, школы, центры дополнительного образования, инженерная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство. Оказывают поддержку и жителям домов, чьи квартиры пострадали от бомбежек со стороны украинских властей. В ходе рабочей поездки губернатор Дмитрий Азаров пообщался с ними.

В двух селах Самарской области будет запущен новый водопровод в рамках федерального проекта «Чистая вода»

В Красноармейском районе Самарской области завершается строительство группового водопровода для обеспечения чистой питьевой водой жителей двух сел – Колывань и Каменный Брод в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Он и она