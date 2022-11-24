В СамГМУ в рамках импортозамещения разрабатывают противотревожный препарат для перенесших постковидный синдром

24.11.2022 10:52 Читали 7

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России работают над созданием линейки противотревожных препаратов на растительной основе. Разработкой занимаются ученые Института фармации и научно-образовательного центра "Фармация". Выпускать его будут в виде капсул и сиропа. Препарат предназначен для взрослых и детей, которые перенесли постковидный синдром.

В основе препарата - мелисса лекарственная. Раньше в медицине ее использовали как седативное (успокаивающее) средство. Но ученые СамГМУ выяснили, что ее главное свойство - уменьшение тревоги.

"Применение наших фитопрепаратов возможно при любых состояниях, сопровождающихся повышенной тревожностью, в том числе здоровыми людьми перед стрессовыми ситуациями, - поясняет директор НОЦ "Фармация" Татьяна Рязанова. - Актуальность направления усилилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, когда, по разным данным, от 30% до 50% пациентов сообщали о высоком уровне тревожности, связанной с пандемией СOVID-19".

В ходе исследований из мелиссы была выделена розмариновая кислота, которая обладает противотревожной активностью. Вещество выделил заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ, доктор фармацевтических наук, профессор Владимир Куркин. Чтобы досконально изучить мелиссу лекарственную, ему потребовалось более 40 лет.

"Мелисса уникальна! Я не знаю второго такого растения, которое могло бы быть источником препаратов, применяемых в том числе в детской практике, - рассказал Владимир Куркин. - Седативных препаратов на растительной основе очень много, но анксиолитика на основе мелиссы лекарственной пока нет - ни у нас, ни за рубежом. Я верю, что Россия станет первой страной в мире, где появится анксиолитик на основе мелиссы лекарственной".

У разрабатываемых фитопрепаратов на основе мелиссы лекарственной есть ряд преимуществ, пояснила Татьяна Рязанова. Во-первых, они обладают составом, обогащенным биологически активными веществами с анксиолитической активностью. Во-вторых, производятся из исходного сырья и препаратов высокого качества. Оно обеспечивается посредством разработанных методик с использованием современных инструментальных методов анализа. Такие разработки будут способствовать развитию фармацевтической промышленности Самарской области, в том числе в рамках импортозамещения зарубежной фармацевтической продукции.

"Кроме того, противотревожное действие мелиссы, в отличие от препаратов валерианы или других известных комбинированных растительных средств, проявляется без выраженного седативного действия - рассказывает Татьяна Рязанова. - Препараты на основе мелиссы можно применять детям до 3 лет, сейчас обосновывается возможность применения у детей с 1 года. Мелисса также дает широкий ряд сопутствующих положительных эффектов: противовирусный, противоаллергический, иммуномодулирующий, спазмолитический и другие".

Это растение сегодня успешно культивируется в Самарской области. Владимир Куркин уверен, что растениеводы из Сергиевского района смогут выращивать мелиссу и в промышленных масштабах.

Сейчас ученым осталось доработать состав и оптимизировать технологию получения новых фитопрепаратов, а также подготовить инструкцию по применению.

Проведение работ, в том числе по данному проекту, стало возможно благодаря участия СамГМУ в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". В Институте фармации за счет средств программы появились новый жидкостный хроматограф высокого давления и установка для твердофазной экстракции, обновлена лабораторная мебель, приобретены расходные материалы. В дальнейшем в рамках "Приоритета 2030" планируются работы биотехнологического профиля по созданию продуцентов на основе мелиссы, обеспечивающих высокий выход действующих веществ с анксиолитическим действием.

Напомним, Самарский медуниверситет, который работает над проектами для практического здравоохранения, входит в НОЦ "Инженерия будущего". Научно-образовательный центр, объединивший несколько регионов страны, был создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Цель НОЦ - достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям деятельности центра.