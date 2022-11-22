В Шигонском районе в кювет опрокинулся вахтовый автобус с 20 рабочими

22.11.2022 16:47 Читали 21

Во вторник, 22 ноября, в 6:10 утра в Шигонском районе на участке автодороги Тайдаково - Шигоны - Левашовка 49-летний водитель вахтового автобуса ПАЗ по неустановленной причине допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.