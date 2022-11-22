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В Шигонском районе в кювет опрокинулся вахтовый автобус с 20 рабочими

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Во вторник, 22 ноября, в 6:10 утра в Шигонском районе на участке автодороги Тайдаково - Шигоны - Левашовка 49-летний водитель вахтового автобуса ПАЗ по неустановленной причине допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские сообщают, что в салоне автобуса находилось 20 человек, передвигавшихся к месту работы вахтовым методом.

"По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения, устанавливают и опрашивают очевидцев. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и состояние проезжей части, в обязательном порядке соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

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Новости

Назад. 22 ноября 2022
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В Шигонском районе в кювет опрокинулся вахтовый автобус с 20 рабочими
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