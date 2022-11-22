В Шигонском районе в кювет опрокинулся вахтовый автобус с 20 рабочими

Полицейские сообщают, что в салоне автобуса находилось 20 человек, передвигавшихся к месту работы вахтовым методом.
"По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения, устанавливают и опрашивают очевидцев. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и состояние проезжей части, в обязательном порядке соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.