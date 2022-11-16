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В Самарской области продолжается реконструкция автомобильной дороги Кинель-Богатое-Борское

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В Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным продолжаются масштабные работы по реконструкции автомобильной дороги Кинель – Богатое — Борское.

Раньше обводная дорога на южную сторону Кинеля относилась к третьей категории автомобильных дорог с двумя полосами движения. После реконструкции перейдет в статус первой категории. Проектной документацией предусмотрено расширение проезжей части. Здесь появятся сразу четыре полосы движения — по две в каждую сторону.

«Начать реконструкцию жизненно важной трассы в 2021 году стало возможно благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета, в рамках дорожного нацпроекта. Также Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить работы. По своей масштабности реконструкция отнесена к капиталоёмким проектам. Начальная цена контракта – более одного миллиарда рублей», – сообщила Оксана Волохова, главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Дорожные работы ведутся в круглосуточном режиме. В настоящее время выполнено устройство водопропускных труб, расширение проезжей части, с учетом официальных съездов, где подготовили основание и произвели укладку асфальтового покрытия – выполнено на 65%, а бортовой камень укреплен на 50%.

Особенность реконструкции в том, что на объекте идет сопряжение двух конструктивов – это усиление существующей дорожной одежды и строительство новой.

«Применяется четыре типа конструкции дорожной одежды. Технологически сначала поднимается нежесткое покрытие, пристыковывается к старому, потому что она не разбирается. И дальше идет усиление. Мы сначала обустроили куски полного разбора. Потом сделали временные проезды и стали поднимать нежесткую конструкцию. Поэтому работы ведутся не всплошную, а как бы в шахматном порядке, и охвачен практически весь участок», – объяснил Дмитрий Градов, начальник участка подрядной организации.

На вооружении дорожных строителей — самые современные технологии. Насыпь дороги представляет из себя пирог, четко разделенный на слои. Между дополнительным слоем основания из песка толщиной 20 см и нижним слоем основания из щебня, устраивают разделительную прослойку из нетканого геосинтетического материала. Так они не будут смешиваться, и влага будет выводиться. Чтобы нагрузка была равномерной, между песком и щебнем нужна полимерная георешетка. Работает по принципу фиксации. Делает покрытие очень прочным и долговечным. Параллельно производятся работы по устройству разделительной полосы из гранитного бортового камня ГП3. Также специалисты продолжают укладку двухслойного основания из асфальтобетонной смеси. После чего уложат дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем на протяжении реконструируемого участка с 1,2 км по 7 км автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское.

Перед наступлением зимы главная задача дорожников – запустить максимально прямое движение по двум полосам с асфальтобетонным покрытием. Ремонт полотна планируется приостановить до весны. Если и будут производиться работы, то только по переустройству коммуникаций и установке шумозащитных экранов.

Весь объем работ, запланированный на 2022 год будет выполнен в полном объеме. Все остальные работы по проекту: устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров, в том числе и финишная укладка асфальтового покрытия, должна быть завершена до ноября 2023 года.

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Назад. 16 ноября 2022
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