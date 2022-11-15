16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 8,5% годовых

Читали 19

Россельхозбанк объявляет о повышении ставок по вкладам. Так, максимальная ставка по вкладу "Растущий доход" теперь составляет 8,5%. Кроме того, выросли ставки в рамках линейки самых популярных вкладов банка — "Доходный" в рублях. Максимальная ставка по вкладам "Доходный" и "Доходный Пенсионный" повысилась до 7,9% годовых.

Данные условия актуальны на сроках размещения средств 1 год, 1 год 1 месяц и 1,5 года (для вклада "Доходный" при условии выплаты в конце срока вклада и открытии через дистанционные каналы обслуживания) и 1 год 1 месяц, 1,5 года (для вклада "Доходный Пенсионный" при условии выплаты в конце срока вклада).

Вклад "Растущий доход" может быть открыт на срок 1,5 года. Это вклад с растущей процентной ставкой — ставка применяется в размере, действующем на момент заключения договора, и устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств во вкладе. Минимальный размер первоначального взноса — 10 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока. Вклад не предусматривает опции пополнения и расходных операций.

Вклад "Доходный" в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3 000 рублей. Выплата процентов производится по выбору: в день окончания срока вклада или ежемесячно в последний рабочий день месяца. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Вклад "Доходный Пенсионный" открывается при получении пенсии на счет, открытый в АО "Россельхозбанк" или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в АО "Россельхозбанк". Минимальный размер первоначального взноса по нему — 500 рублей.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Версия для печати

Новости

Назад. 15 ноября 2022
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 8,5% годовых
Бизнес-встречи, новые партнерства и более 2,5 тыс. посетителей технологичных стендов Страхового Дома ВСК
ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей"
ВСК застраховала автопарк УФНС Брянской области
Объемы введенных в эксплуатацию овощехранилищ в 2022 году станут самыми высокими за пятилетний период

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Учительница из Тольятти перевела 1 млн руб. мошеннику

Поздно вечером 60-летней жительнице Тольятти, работающей учителем, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежными средствами, хранящимися на банковской карте, хотят завладеть мошенники.

В Самарской области 33 мобилизованных жителя вернулись домой

Жители Самарской области, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают возвращаться домой. Недавно к своим семьям, работе и учебе возвратились еще более 30 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В двух селах Самарской области будет запущен новый водопровод в рамках федерального проекта «Чистая вода»

В Красноармейском районе Самарской области завершается строительство группового водопровода для обеспечения чистой питьевой водой жителей двух сел – Колывань и Каменный Брод в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Он и она