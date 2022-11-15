Бизнес-встречи, новые партнерства и более 2,5 тыс. посетителей технологичных стендов Страхового Дома ВСК

15.11.2022 17:33 Читали 5

В Москве завершился главный российский финансовый форум FINOPOLIS 2022. Страховой Дом ВСК выступил активным участником события.

Так, генеральный директор компании, Александр Тарновский выступил спикером круглого стола Всероссийского союза страховщиков "Future lns: трансформация финансовой услуги в эпоху Цифровизации", а также пленарной сессии "Границы кибербезопасности: есть ли они?". В рамках мероприятий, Александр Тарновский оценил российский рынок киберстрахования, назвал три основных направления его развития, а также поделился своим видением будущего индустрии, обсудил перспективы внедрения искусственного интеллекта в страховой отрасли.

Член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина приняла участие в партнёрском круглом столе Ассоциации ФинТех, а также секции "Цифровая ипотека — возможно ли это?". В ходе своих выступлений Ольга Сорокина назвала ключевые условия ускорения темпов цифровизации страховой отрасли, проекты и технологии, которые активно обсуждаются бизнес сообществом и государством, а также поделилась реализованными проектам ВСК в области FinTech.

Одним из наиболее перспективных проектов финансовой отрасли является цифровая ипотека. На данный момент ее широкое применение замедляется отсутствием единых стандартов информационного обмена между участниками рынка, а стимулом развития может стать интеграция между банками и страховщиками при помощи спецификации open API. В ходе форума ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки, в рамках которого между организациями будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. А результатом проекта станет разработка спецификации, методических рекомендаций для участников рынка и предложений по законодательным изменениям.

Страховой Дом ВСК успешно инвестирует в цифровизацию и развитие технологических решений, выступая активным участником цифровой экономики. Приоритетными проектами для компании являются упрощение обмена данными между участниками рынка, open API и open data, цифровизация страховой медицины, цифровая ипотека. Примеры реализации проектов были представлены на стендах ВСК, где гости смогли ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, в том числе применяемыми при урегулировании в автостраховании, телемедицинскими технологиями, пройти экспресс-обследование состояния здоровья, рассчитать ипотеку, познакомиться с возможностями автоматизированной API-интеграции между страховщиком и его партнерами.

В первый день форума стенды ВСК посетило свыше 1,5 тыс. человек, а общее количество посетителей экспозиций компании превысило 2,5 тыс. человек по итогам форума.