В двух селах Самарской области будет запущен новый водопровод в рамках федерального проекта «Чистая вода»

14.11.2022 13:27 Читали 30

В Красноармейском районе Самарской области завершается строительство группового водопровода для обеспечения чистой питьевой водой жителей двух сел – Колывань и Каменный Брод в рамках федерального проекта «Чистая вода».

В рамках проекта ведется строительство водопровода общей протяженностью почти 23 км. Трасса берет свое начало от отвода Красноармейского группового водопровода, проходит вдоль автодороги Самара – Волгоград и затем разветвляется к существующим сетям водоснабжения в селе Каменный Брод и до врезки в камеру действующей водопроводной сети в селе Колывань. Пусконаладочные работы на объекте планируется завершить до 30 ноября 2022 года. В настоящее время все основные строительно-монтажные работы завершены.

«Новый водопровод обеспечит больше 2 тысяч жителей сел Колывань и Каменный Брод чистой питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Ожидаем ввод объекта в эксплуатацию через месяц – к 10 декабря. Это будет шестой объект водоснабжения и водоподготовки, запущенный в Самарской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» с 2019 года. Помимо него еще пять объектов предстоит ввести до конца этого года», – рассказала заместитель директора Проектной дирекции Минстроя России Татьяна Волкова.

На строительство объекта из федерального бюджета было выделено больше 116 млн рублей, а всего на реализацию федерального проекта «Чистая вода» в Самарской области с 2019 по 2024 год предусмотрено выделение более 4,1 млрд рублей, из них более 3,5 – из федерального бюджета. В общей сложности за время действия программы на территории региона предполагается строительство 19 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. К концу 2024 года 91,1% жителей Самарской области и 94,9% городского населения региона будут обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения.

Справочно:

Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и направлен на обеспечение граждан Российской Федерации качественной питьевой водой. Курирует проект

ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Цель проекта – к 2024 году увеличить долю населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 88,8%. В городах этот показатель должен достичь отметки 95%.