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Многодетная семья из Самарской области благодаря социальному контракту организовала свою ферму

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В Самарской области продолжается работа по заключению социальных контрактов с гражданами. Жителям нашего региона данная мера социальной поддержки помогает выйти из трудной жизненной ситуации и увеличить доход семьи. Граждане и многодетные родители с низкими доходами могут воспользоваться данной мерой социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

А самое главное, населению предлагается «готовый» и эффективной инструмент получения помощи в поиске работы и трудоустройстве, развитии личного подсобного хозяйства и организации собственного дела (открытии ИП).

Для жителей Самарской области наиболее востребованным становится социальный контракт, который помогает открыть свое дело (около 56% от общего количества заключенных социальных контрактов за 2022 год).

В Самарской области Губернатор Дмитрий Азаров этому направлению уделяет особое внимание. По его инициативе были расширены направления использования социального контракта.

Среди тех, кто смог оценить эффективность этой меры соцпомощи стал многодетный отец Андрей Исингалиев из п. Торшиловский Большечерниговского района Самарской области. Он вместе с супругой Людмилой, которая работает учителем в сельской школе, воспитывают троих детей. Сам Андрей работает пожарным в Большечерниговском районе, но кроме этого, в 2011 году начал заниматься разведением крупного рогатого скота. В 2013 году семья Исингалиевых впервые обратилась за получением социального контракта на приобретение коровы.  В 2014 году Андрей Сергеевич получил грант на развитие сельского хозяйства, за счёт которого приобрел трактор. С помощью него он самостоятельно заготавливал корма для животных. С каждым годом поголовье скота в фермерском хозяйстве Исингалиева увеличивалось, поэтому возникла необходимость в новом социальном контракте на расширение действующего ИП.

Фермер обратился в Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа за помощью и оформил социальный контракт.

 «Во второй раз, когда одобрили социальный контракт, я получил 250 тысяч. На них приобрел дополнительно еще три коровы, электропастуха, зернодробилку. Никаких подводных камней при получении соцконтракта нет. Все открыто, все доступно. Для меня этот соцконтракт стал очень большой помощью. С такой поддержкой мы смогли быстрее достичь результатов. Развиваемся. Тем более, что есть для кого стараться. Дети. Все для их благополучия. На самом деле — большая помощь»,— делится фермер Андрей Исингалиев.

На данный момент в хозяйстве насчитывается более 40 коров, около 20 бычков, 9 лошадей, 70 овец.

В 2022 году многодетная семья приобрела для своего многочисленного стада помещение животноводческого комплекса с общей площадью более 2 500 кв.м. Всю свою производимую продукцию Исингалиев реализует среди местного населения, а также налаживает взаимовыгодные связи с ближайшими посёлками.

Андрей Сергеевич очень увлечен своим делом, он прекрасный семьянин, истинный патриот своей малой Родины, стремящийся возродить животноводство в своем поселке.

Из года в год такая мера соцподдержки как соцконтракт становится все более популярной – в 2020 году были заключены 1 393 контракта, за 2021 год – почти 8 000, а с начала текущего года уже более 7 300 жителей региона смогли увеличить свой доход с помощью соцконтракта.

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