14.11.2022 08:24 Читали 27

В субботу, 12 ноября, "Крылья Советов" проиграли "Ростову" в 17 туре Мир РПЛ, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла на "Солидарность Самара Арене".

Счет в матче открыли гости, на 28-й минуте встречи дальним ударом отличился Данил Глебов - 0:1. На 38 минуте встречи Дмитрий Полоз реализовал пенальти, назначенный за фол Фернандо Костанцы, - 0:2. В компенсированное к первому тайму время за фол на Сергее Пиняеве главный арбитр встречи Артем Любимов назначил пенальти в ворота "Ростова", но после просмотра VAR свое решение отменил. На 73-й минуте матча Сергей Песьяков парировал удар Сергея Пиняева, а первым на добивании оказался Владислав Шитов - 1:2. Через две минуты после штрафного удара отличился Максим Осипенко - 1:3.

Полученная Александром Солдатенковым желтая карточка стала для него четвертой в сезоне, и капитан самарцев пропустит матч чемпионата, который состоится в следующем году.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках Фонбет Кубка России. На "Солидарность Самара Арене" самарцы принимают московский "Спартак". Игра состоится в среду, 23 ноября, в 19:00.