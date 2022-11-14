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Ольга Сорокина на FINOPOLIS: цифровизацию ипотеки замедляет отсутствие единых стандартов информационного обмена между участниками рынка

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Страхование является неотъемлемой частью процесса оформления жилищного займа, именно поэтому страховщики принимают активное участие в создании цифровой ипотеки. Уже сейчас 30-40% полисов страхования при оформлении ипотечного кредита приобретаются дистанционно без посещения клиентом офиса страховой компании. При этом цифровизацию сегмента несколько замедляет отсутствие единых стандартов информационного обмена между банками и страховщиками — таким мнением поделилась Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК в ходе дискуссии "Цифровая ипотека — возможно ли это?", прошедшей 11 ноября в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

На данный момент возможность онлайн оформления полиса страхования ипотечного заемщика реализуется при помощи офертной формы заключения договора, что позволяет существенно сократить время заключения ипотечной сделки. Кроме того, процесс андеррайтинга в страховых компаниях также на 98% автоматизирован.

Цифровая ипотека позволит решить две ключевые задачи страховщиков — создание лучшего клиентского опыта, который будет способствовать повышению лояльности, пролонгации договоров страхования даже после полной выплаты займа, а также улучшение операционной эффективности.

Для создания полностью бесшовного цифрового клиентского пути, в первую очередь, необходимо создание единых стандартов информационного обмена — интеграции между банками и страховщиками при помощи спецификации open API, использования цифровых форматов документов. Таким образом, все участники процесса смогут оперативно получать доступ к данным по заключенным договорам страхования, существенным условиям кредитного договора и актуальному размеру остатка ссудной задолженности. С точки зрения страхования данное нововведение позволило бы обеспечить более справедливый и персонализированный расчет страховой премии, упростить систему оплаты взносов в течение всего срока кредитования.

В 2017 году на рынке появился дистанционный сервис покупки квартиры и одобрения ипотеки. В рамках проекта ВСК первой предоставила дистанционное страхование ипотеки на платформе Домклик. Подобные услуги уже сейчас частично реализуются участниками финансового рынка. Например, у ВСК есть положительный опыт интеграции для обмена данными с банком ВТБ. Кроме того, страховщики активно принимают участие в проектах по созданию единого цифрового бесшовного пути для клиента в ипотеке, в том числе за счет реализации интероперабельности данных. В 2017 году на рынке появился дистанционный сервис покупки квартиры и одобрения ипотеки. ВСК и Домклик были первыми интегрированы в Домклик. К таким проектам можно отнести "суперсервис МОЕ ЖИЛЬЕ", созданный Минцифры и Росреестром, проект "ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА АФТ", реализацию дорожной карты ДОМ.РФ.

"Для создания бесшовного цифрового клиентского пути необходимо обеспечить возможность получения данных через единое окно, которым может являться Цифровой профиль заемщика. Это позволит существенно снизить потребность в многократном предоставлении одинаковых документов и сведений заемщиком в банки, страховые компании, т. е. упростит и ускорит процесс оформления жилищного займа. Однако даже в случае получения доступа к единой системе идентификации и аутентификации финансовые организации столкнутся с определенными сложностями, например, отсутствием части данных в цифровом виде у государственных информационных систем. Сейчас мы прорабатываем эту проблему в рамках совместных рабочих групп с участниками ипотечного рынка. Таким образом, для реализации цифровой ипотеки необходимо консолидированное взаимодействие всех ФОИВов, поскольку неоцифрованные данные создают устаревающий бумажный документооборот", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, Страхового Дома ВСК.

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Назад. 14 ноября 2022
Ольга Сорокина на FINOPOLIS: цифровизацию ипотеки замедляет отсутствие единых стандартов информационного обмена между участниками рынка
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