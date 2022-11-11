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Александр Тарновский: искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн — будущее страховой отрасли

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Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессах андеррайтинга, прогнозирования страховых случаев и урегулирования убытков позволяет страховщикам устанавливать более справедливую стоимость страховых продуктов, а также повышает качество и скорость оказания услуг — своим видением будущего индустрии поделился Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в ходе круглого стола "Future lns: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации", прошедшего в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

По мнению эксперта, технологический микс ИИ с методами машинного обучения и блокчейн будет способствовать развитию страховой отрасли. А страховщики, отказывающиеся от инноваций, могут в перспективе потерять до 5% выручки.

Внедрение искусственного интеллекта может повысить производительность процессов страхования и снизить операционные расходы на 40% к 2030 году — таковы данные международной консалтинговой компании McKinsey. На данный момент технологии ИИ широко применяются на российском страховом рынке, в частности при оценке спроса на страховые продукты, для анализа рисков клиентов, онлайн урегулирования страховых случаев, улучшения производительности чат-ботов и пр.

ВСК является первой российской страховой компанией, внедрившей искусственный интеллект для автоматического распознавания повреждений в процессе онлайн оформления страхового события по каско. Сервис позволяет сократить время получения направления на ремонт авто с 7 дней до нескольких минут с момента признания случая страховым. Кроме того, ИИ в компании применяется в рамках ДМС — для расчета стоимости полисов для корпоративных клиентов, а также для составления бизнес-плана и оценки страховых резервов.

Развитие технологий сектора FinTech, таких как интернет вещей (IoT) и блокчейн, будут способствовать генерации большего объема данных для дальнейшего анализа искусственным интеллектом и построения эффективных финансовых моделей. В качестве примера страховых сервисов, работающих на базе интернета вещей, можно привести персональные медицинские помощники, которые можно использовать для оценки состояния здоровья страхователя и превенции заболеваний, персональные электронные помощники, интегрированные в автомобиль для анализа стиля вождения и персонификации страхового продукта.

Технология блокчейн в страховании широко применяется для обеспечения безопасности транзакций, выявления страхового мошенничества, предотвращения рисков и как следствие — снижения стоимости полиса. В результате запуска блокчейн-платформы канадский страховой консорциум RiskStream Collaborative, в который входит около четырех десятков страховщиков, перестраховщиков и брокеров, планирует получить дополнительную прибыль в размере $277 млн в год (через 3 года, после запуска проекта).

"Внедрение ИИ в процесс урегулирования убытков по каско стало знаковым событием как для ВСК, так и для отрасли в целом. Основная задача, которая теперь стоит перед менеджментом страховых компаний в ходе цифровизации — это оптимизация внутренних бизнес-процессов и улучшение взаимодействия с другими игроками автомобильного рынка, в том числе Станциями технического обслуживания (СТО), дилерскими центрами. К тому же необходимо учитывать не только драйверы диджитализации — сейчас более 60% наших клиентов уже сейчас выбирают именно дистанционное урегулирование убытков, но и факторы, тормозящие полный переход в онлайн. Так, в некоторых регионах страхователи по-прежнему предпочитают оформлять страховые события в офисах компаний, кроме того, не во всех видах страхования на данный момент можно внедрить онлайн урегулирование. Однако в целом искусственный интеллект в совокупности с машинным обучением, технологиями блокчейн станут локомотивами роста страховой отрасли", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 11 ноября 2022
Александр Тарновский: искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн — будущее страховой отрасли
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