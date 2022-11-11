Джордан Теодор подписал контракт с БК "Самара"

11.11.2022 12:19 Читали 13

Опытнейший защитник Джордан Теодор подписал контракт с баскетбольным клубом "Самара".

Спортсмен родился в США 11 декабря 1989 года. Рост 183 см. Выпускник университета Сетон-Холл (South Orange, США, 2012).

Профессиональную карьеру начал в клубе "Анталья Бююкшехир Беледийеси" (Турция, 2012/2013).

Выступал за команды "Метс де Гуайнабо" (Пуэрто-Рико), "Хураканес Дель Атлантико" (Доминиканская Республика), "Мерсин" (Турция), "Бурк" (Франция), "Скайлайнерс" (Германия, 2015/2016), "Банвит" (Турция, 2016/2017), "Олимпия Милан" (Италия, 2017/2018), АЕК (Греция, 2019), "Бешикташ" (Турция, 2019), УНИКС (Казань, 2019-2021), "Рейер Венеция" (Италия, 2022).

Включен во вторую символическую пятерку чемпионата Германии (2016). Обладатель Кубка Турции (2017), MVP финала. Серебряный призер Лиги чемпионов ФИБА (2017), MVP турнира, включен в символическую пятерку турнира. Участник Матча звезд чемпионата Турции (2017). Обладатель Суперкубка Италии (2017), MVP турнира. Обладатель Межконтинентального кубка ФИБА (2019), MVP турнира. Участник Матча звезд чемпионата Греции (2019). Серебряный призер Еврокубка (2021).

Серебряный призер Единой лиги ВТБ (2021).

В составе сборной Северной Македонии - участник отборочного турнира на Кубок мира-2019.

В матчах Серии А сезона-2021/2022 в среднем набирал 13,2 очка и делал 4,8 передачи.