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Резиденты ОЭЗ «Тольятти» инвестировали 1,3 млрд рублей в 2022 году

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Особая экономическая зона «Тольятти» в 2022 году продолжает свое динамичное развитие. ОЭЗ «Тольятти» является ключевым проектом развития Самарской области. Сегодня резидентами площадки являются 32 компании, 14 из них уже запустили свои производства.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, за последние 4 года в ОЭЗ «Тольятти» открыт завод медицинских изделий, ставший первым в России производителем нитриловых медицинских перчаток. Компания «Мабскейл» начала производство фармацевтических препаратов, «Озон фарм» запустил вторую линию выпуска лекарств, среди которых противоязвенные, противовирусные и другие препараты. Производитель автокомпонентов «Форесия автомобильные решения» открыла производство автомобильных сидений и комплектующих к ним.

В 2022 году флагманская инвестиционная площадка Самарской области пополнилась тремя новыми резидентами. Они намерены реализовать в ОЭЗ проекты по созданию производства сжиженного природного газа, сервисного металлоцентра, а также завода по термической обработке металлопродукции.

«Резиденты ОЭЗ в 2022 году вложили в реализацию своих проектов 1,3 млрд рублей. За весь период функционирования особой экономической зоны «Тольятти» общий объем инвестиций компаний превысил 20,3 млрд рублей, резиденты создали более 2600 рабочих мест для жителей региона, — рассказал Дмитрий Богданов. — ОЭЗ находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова, которому ежемесячно докладывается о ходе реализации проекта. Мы создаем в регионе все необходимые условия для бизнеса: развиваем инвестплощадки, внедряем новые инструменты поддержки, сопровождаем на каждом этапе. Инвесторы видят это и выбирают Самарскую область для реализации своих проектов».

Резиденты ОЭЗ «Тольятти» получают широкий перечень преференций: освобождение от уплаты налога на имущество и транспортного налога сроком на 10 лет, земельного налога – на 5 лет. Компаниям здесь также предоставляется бесплатное подключение к энергоресурсам. Весь комплекс льгот и преференций позволяет сэкономить до 30% капитальных затрат на строительство.

Для создания лучших условий для потенциальных и действующих инвесторов региональное Правительство совместно с ОАО «РЖД» реализовали концессию по строительству железнодорожной ветки к территории ОЭЗ. В настоящее время железная дорога уже работает в режиме «временной эксплуатации», она уже позволила привлечь в ОЭЗ ряд крупных инвестпроектов. Потенциальными потребителями транспортных услуг железной дороги будут более 10 резидентов.

В непосредственной близости к особой экономической зоне проводится реконструкция автодороги Тольятти – Ягодное. Огромное значение для резидентов окажет строительство мостового перехода через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.

ОЭЗ обладает статусом индустриального парка – производственные корпуса строятся управляющей компанией по запросу инвестора с последующей арендой или выкупом. Таким проектом стал завод «Форесия». Общая площадь возведенных корпусов превысила 24 тысячи кв метров.

По накопленным результатам работы с начала функционирования инвестплощадка входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране, а также является лидером по динамике количества созданных рабочих мест. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Аналитический центр «Эксперт» также присвоил высшую оценку инвестиционному потенциалу ОЭЗ «Тольятти».

По прогнозам областного минэкономразвития, к концу 2025 года число резидентов увеличится до 41 компании, общий объем инвестиций достигнет 45 млрд рублей, а количество рабочих мест – 3,8 тысячи.

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Назад. 11 ноября 2022
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