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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Меняем мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

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"Ростелеком" и ВТБ провели интеграцию видеосервиса Wink и программы лояльности банка, предложив быстрый и удобный вариант использования бонусов. В меню Wink теперь доступен новый способ оплаты кино и сериалов — с помощью мультибонусов из программы лояльности ВТБ. При этом списание бонусов можно выбрать сразу на карточке контента и провести операцию в один клик, посещение сайта или приложения программы лояльности не требуется.

"Впервые мы договорились о такой крутой интеграции бонусов банка в систему оплаты контента. У ВТБ миллионы участников программы лояльности, и многие из них одновременно являются клиентами Wink. Что важно: использование мультибонусов будет предлагаться уже на первом этапе — при выборе способа оплаты, а не когда дело доходит до введения реквизитов банковской карты. Wink развивается как многозальный онлайн-кинотеатр, в котором помимо собственного контента представлены лучшие предложения от других видеосервисов. Поэтому даже самый насмотренный клиент легко найдет в Wink кино или сериал под свое настроение", — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

При выборе оплаты с помощью мультибонусов в первый раз клиенту нужно активировать этот способ платежа. СМС с кодом будет направлено на зарегистрированный в программе лояльности ВТБ номер мобильного телефона (введение реквизитов банковской карты не требуется). Дальнейшие операции будут проводиться автоматически — в один клик.

"ВТБ последовательно расширяет спектр возможностей для участников программы лояльности. Клиенты банка могут обменивать накопленные мультибонусы не только на товары из каталога программы, но и на рубли и переводить их на карту. Сегодня мы вместе с партнером предлагаем еще один вариант использования бонусов — оплата с их помощью кино и сериалов в приложении или на сайте Wink. Простой и удобный клиентский путь позволит киноманам обменивать мультибонусы на видеоконтент буквально в один клик", — прокомментировал начальник управления "Программы лояльности" ВТБ Роман Синенко.

В скором времени планируется также предложить оплату подписок с помощью мультибонусов ВТБ в интерфейсе Wink.

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Новости

Назад. 08 ноября 2022
Меняем мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

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