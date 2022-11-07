Где смотреть прямую трансляцию Парада Памяти-2022

В торжественном шествии 7 ноября примут участие парадные расчеты Вооруженных сил РФ, общественные организации, юнармейцы, а также трудовые коллективы ведущих предприятий региона, представители всех муниципальных образований Самарской области.
Начало мероприятия — в 12:00.
Прямую трансляцию Парада Памяти, которая начнется 7 ноября в 12:00, можно смотреть в прямом эфире.
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