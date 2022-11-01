В Самаре 4 ноября состоится забег "В беге мы едины"

Этот забег завершает сезон 2022 г. и собирает самых преданных и верных бегу людей на Самарской земле.
Финишеры на всех дистанциях награждаются уникальными коллекционными медалями.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места на дистанциях 600 метров, 1586 м Самарская миля, 3 км, 10 км и 21,1 км в абсолютном зачете, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками от спонсоров и партнеров (при их наличии).
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места на дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км в возрастных категориях, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, призами и подарками от спонсоров и партнеров (при их наличии).
Зарегистрироваться на забег можно на сайте организаторов.