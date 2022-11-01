Баскетбольная "Самара" обыграла "Минск"

01.11.2022 10:19 Читали 20

БК "Самара" на выезде в Беларуси переиграл "Минск", сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. По итогам игры счет составил 80:68.

Несколько минут на старте поединка наша команда позволила минчанам чувствовать себя полноценными хозяевами. Но стоило Джеймсу Эннису в быстрой атаке вколотить сверху - и "Самара" устремилась вперед, за полторы минуты превратив 6:9 в 16:9. А пять очков подряд от Юрия Умрихина позволили укрепить преимущество по итогам первого периода - 24:13. Во второй удавалось держать соперника на двузначной дистанции - 36:28 к большому перерыву.

Третью десятиминутку "Самара" открыла трехой от Владимира Пичкурова - но в ответ уже минчане выдали результативный отрезок, за пару минут вернув матчу интригу - 43:36. Попадания Джеймса Энниса и Маркоса Найта, казалось бы, остановили их порыв - и все же хозяева держались: 58:50 перед заключительной четвертью. Впрочем, выигранный "Самарой" со счетом 13:2 отрезок в начале четвертого периода окончательно вернул нашей команде инициативу. Больше она ее уже не упускала.

80:68 - победа в столице Беларуси.

Следующий матч БК "Самара" проведет дома 6 ноября и встретится с МБА.