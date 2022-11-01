"Лада" подала заявку в КХЛ

01.11.2022 15:17 Читали 13

Хоккейный клуб "Лада" подал официальную заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу.

"Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов. Согласно "дорожной карте", которую мы получили во время встречи с президентом лиги Алексеем Морозовым 25 октября, такая заявка должна была быть подана до 1 ноября. Конечно, у лиги могут быть вопросы технического свойства, но их мы будем устранять в рабочем порядке. Работа предстоит ответственная, но реальные шаги по включению "Лады" в элиту хоккея уже сделаны. Намерения, озвученные губернатором Дмитрием Азаровым по КХЛ 18 сентября, начали реализовываться", - рассказал генеральный директор "Лады" Александр Чеботарев.