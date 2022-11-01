16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Госуслуги помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасности

Читали 6

На портале Госуслуг появился новый раздел, посвященный правилам кибербезопасности. Указанный раздел создан в рамках всероссийской программы кибергигиены, реализуемой Минцифры России совместно с СПбГУТ, "РТК-Солар" и АНО "Диалог Регионы" в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика".

Цели создания раздела — привлечение внимания к вопросам кибербезопасности и формирование у граждан навыков безопасного поведения в интернете. О его актуальности свидетельствуют исследования в области кибербезопасности пользователей: в условиях ежегодного увеличения атак и мошеннических действий в отношении граждан около 57% россиян хотели бы узнать о том, как лучше защитить себя в интернете, а 73% из них отмечают, что испытывают дефицит такой информации.

В разделе "Кибербезопасность — это просто!" пользователи Госуслуг могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные. Кроме того, Минцифры России и "РТК-Солар" разработали ряд статей с полезными советами и рекомендациями на тему того, как обезопасить себя от различных типов угроз — от взлома аккаунта до телефонного мошенничества. Также на портале Госуслуг появились специальные памятки по кибербезопасности, которые можно распечатать или сохранить в телефоне, чтобы они всегда были под рукой. В памятках перечислены фразы, которые выдают телефонных мошенников, типы информации, которую никогда нельзя раскрывать, и многое другое.

Советы по киберграмотности для детей и старшего поколения выделены в разделе в отдельные блоки, поскольку по статистике эти группы населения чаще других оказываются беззащитными перед мошенничеством в интернете.

"На портале Госуслуг данные пользователей надежно защищены. Однако безопасность определяется не только уровнем защиты портала, но и инструментами, которые может применить сам пользователь: надежный пароль, двухфакторная аутентификация, выявление мошеннических фишинговых писем от имени портала. Соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволит предотвратить большую часть атак на пользователей и существенно снизит объем финансового ущерба как для каждого отдельного гражданина, так и для государства в целом", — подчеркнул директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

Для того чтобы сократить потери граждан от кибератак, в раздел по кибербезопасности на Госуслугах включены описания распространенных мошеннических схем с советами, как правильно себя вести, чтобы не потерять деньги или персональные данные. Кроме того, в раздел вошли ответы на вопросы, которые пользователи портала чаще всего задавали службе поддержки. Некоторые из этих вопросов требовали максимально быстрой реакции, например, "как узнать, что аккаунт взломали?", "как проверить, не подали ли мошенники заявление с моей учётной записи?". Поэтому теперь в этих и других подобных ситуациях пользователь сможет сразу получить всю необходимую информацию и список неотложных мер, не дожидаясь ответа техподдержки.

"Проект на Госуслугах — это не только эффективный способ донесения до граждан основных правил кибербезопасности, но и хороший пример для всех крупных организаций, работающих с финансовыми транзакциями и чувствительными данными граждан. Каждый интернет-ресурс с большой аудиторией должен иметь раздел с подробными правилами безопасного использования его сервисов. Это забота о пользователях и просто необходимая мера в современных реалиях", — отметил генеральный директор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов.

Версия для печати

Новости

Назад. 01 ноября 2022
Госуслуги помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасности

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

В Самарской области 33 мобилизованных жителя вернулись домой

Жители Самарской области, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают возвращаться домой. Недавно к своим семьям, работе и учебе возвратились еще более 30 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Дети всех самарцев - участников СВО будут освобождены от платы за детский сад и школьное питание

Во вторник, 18 октября, Губернатор Дмитрий Азаров, находясь в Москве, после встречи с Президентом страны Владимиром Путиным провел заседание Правительства Самарской области в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой для обсуждения стала поддержка семей военнослужащих и внесение изменений в постановление областного Правительства, согласно которым льготы – освобождение от оплаты детского сада для дошкольников и питания для учащихся школ – получат семьи всех военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она