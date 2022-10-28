28.10.2022 17:39 Читали 24

Страховой Дом ВСК выступил участником ежегодного Форума лидеров страхового рынка, который состоялся 27 октября. В ходе мероприятия компании был вручен диплом за безупречную репутацию на страховом рынке — награда была приурочена к 30-летнему юбилею ВСК.

Диплом вручил представитель организаторов форума — Павел Самиев, основатель и генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром".

Отраслевое сообщество не в первый раз высоко оценивает репутацию Страхового Дома ВСК. Так, ранее в 2021 году компания заняла первое место в рейтинге работодателей России в категории "Финансы, страхование, аудит" согласно опросу соискателей, проведенному крупнейшим в России рекрутинговым сервисом.

"Страховой Дом ВСК — компания, надежность и высокая репутация которой не вызывает никаких сомнений. За тридцать лет работы — исключительно позитивные отзывы клиентов, высокие оценки финансовой устойчивости, только положительный опыт партнеров", — отметил Павел Самиев, генеральный директор БизнесДром.

"За три десятилетия Страхового Дома ВСК нашими клиентатми стали более 33 млн клиентов физических лиц и до полумиллиона юридических, нам всегда было важно быть надежным партнером для каждого страхователя. Высокая оценка работы компании со стороны страхового сообщества говорит о том, что стратегически мы развиваемся верно. И для нас особенно ценно получить эту награду в год празднования юбилея компании", — добавил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.