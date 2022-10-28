— В результате моего вмешательства в общей сложности отменены решения о мобилизации 33 самарцев. Все эти люди вернулись домой. Точечная работа продолжается, — подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что от родственников и работодателей мобилизованных Самарской области поступило более 200 обращений. Ситуации абсолютно разные, каждая находится в проработке.
В Самарской области 33 мобилизованных жителя вернулись домой
Жители Самарской области, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают возвращаться домой. Недавно к своим семьям, работе и учебе возвратились еще более 30 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
— В результате моего вмешательства в общей сложности отменены решения о мобилизации 33 самарцев. Все эти люди вернулись домой. Точечная работа продолжается, — подчеркнул парламентарий.