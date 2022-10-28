Россельхозбанк получил премию Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2022 за сельскую ипотеку

28.10.2022 12:58 Читали 43

Россельхозбанк на Московском Международном жилищном конгрессе получил премию Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2022 в номинации "Лучшая ипотечная программа в России" за программу сельской ипотеки. Награду от лица банка получила руководитель розничного направления бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Национальный конкурс в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO проводится ежегодно с 2007 года. Он учрежден для награждения физических лиц, коммерческих и некоммерческих организаций, внесших наибольший вклад во внедрение новых методов организации работы, современных технологий, а также за высокие профессиональные и деловые качества, обеспечивающие развитие российского рынка недвижимости.

Сельская ипотека - это ипотечная программа по льготной ставке 3% годовых, которая реализуется в составе программы "Комплексное развитие сельских территорий". С весны 2020 года в рамках сельской ипотеки Россельхозбанк выдал кредиты на улучшение жилищных условий 75 тысячам семей, став лидером этой программы. Общая сумма выдач банком достигла 150 млрд рублей. Доля РСХБ в выдачах сельской ипотеки по всей России составляет 70%, причем 68% заемщиков банка в рамках этой программы - семейные люди как минимум с одним ребенком, средний возраст заемщика - 37 лет.

Россельхозбанк активно развивает свои ипотечные программы, для поддержки которых были запущены две цифровые платформы - "Свое Село" и "Свое Жилье". Здесь можно найти объекты загородной и городской недвижимости, предложения от более чем 1300 аккредитованных подрядчиков, более 2 тыс. проектов домов, а также предложения услуг по ремонту, строительству, дизайну, озеленению территории и обустройству. Кроме того, здесь представлена вся продуктовая линейка Россельхозбанка по ипотеке.