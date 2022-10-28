ВСК застраховала автопарк "Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности"

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО будут обеспечены более 315 транспортных средств. Стоимость контракта составила свыше 500 тыс. рублей.
"Амурский центр ГЗ и ПБ" обеспечивает безопасность жителей всей области, такая ответственная работа требует надежного и исправного транспорта. ВСК более 30 лет защищает своих клиентов в сфере автострахования и готова предоставить высокий уровень сервиса и быстрое урегулирование каждого страхового случая", — отметил Иван Трофимцов, директор Благовещенского филиала Страхового Дома ВСК.
Государственное казенное учреждение "Амурский центр ГЗ и ПБ" обеспечивает гражданскую защиту и безопасность в чрезвычайных ситуациях, осуществляет поисково-спасательную деятельность и тушение пожаров.