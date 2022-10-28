ВСК застраховала автопарк "Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности"

28.10.2022 12:32 Читали 45

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автопарк Государственного казенного учреждения "Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО будут обеспечены более 315 транспортных средств. Стоимость контракта составила свыше 500 тыс. рублей.

"Амурский центр ГЗ и ПБ" обеспечивает безопасность жителей всей области, такая ответственная работа требует надежного и исправного транспорта. ВСК более 30 лет защищает своих клиентов в сфере автострахования и готова предоставить высокий уровень сервиса и быстрое урегулирование каждого страхового случая", — отметил Иван Трофимцов, директор Благовещенского филиала Страхового Дома ВСК.

Государственное казенное учреждение "Амурский центр ГЗ и ПБ" обеспечивает гражданскую защиту и безопасность в чрезвычайных ситуациях, осуществляет поисково-спасательную деятельность и тушение пожаров.