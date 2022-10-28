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Ростовскому филиалу Страхового Дома ВСК исполняется 30 лет

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В октябре Страховой Дом ВСК отмечает 30-летний юбилей с момента открытия филиала в Ростовской области. Сегодня компания представлена в регионе девятью подразделениями, жителям Ростовской области доступны более 50 страховых продуктов для граждан и юридических лиц, а клиентская база филиала за 30 лет насчитывает более 28,3 тыс. предприятий (каждое второе) и свыше 1,2 млн (каждый третий житель) клиентов — физических лиц. Только за последние 5 лет Ростовский филиал выплатил своим клиентам более 4,2 млрд рублей. ВСК стабильно входит в топ-3 страховщиков региона по объему страхового портфеля в большинстве розничных видов страхования. Так, по данным аналитиков компании, каждый пятый житель региона, чей автомобиль застрахован по каско, является клиентом ВСК.

Страховой Дом ВСК является одним из крупнейших страховщиков Ростовской области. Как отмечают аналитики компании, по итогам первого полугодия 2022 года доля ВСК на рынке выросла на 2,7 п. п. до 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Филиал является лидером среди страховщиков Ростовской области по объему портфеля в страховании опасных производственных объектов — доля ВСК составляет 33,8%. Также компания ВСК одна из лидеров в сегментах страхования от несчастных случаев и болезней (доля ВСК на рынке составляет 22,1%), каско (доля — 19,6%), страховании имущества физлиц (доля — 14,6%) и юрлиц (доля — 12,5%), ДМС (доля — 6,4%), в сегменте ОСАГО (доля — 14,2%).

В структуре страхового портфеля Ростовского филиала ВСК 56% сборов приходится на клиентов-физических лиц, 44% — на предприятия региона.

"30-летний юбилей — это действительно важная дата. Ростовский филиал был одним из первых региональных подразделений ВСК. С момента основания мы прошли долгий путь, выросли до одного из крупнейших игроков местного страхового рынка и получили статус одного из наиболее технологичных страховщиков в стране и регионе. Ростовская область насчитывает более 4 млн жителей и является одним из наиболее развитых с экономической точки зрения субъектов РФ, в регионе расположены крупнейшие промышленные и агропредприятия, и наша задача — обеспечивать для них стабильную финансовую защиту, тем самым поддерживая экономику региона", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 28 октября 2022
Ростовскому филиалу Страхового Дома ВСК исполняется 30 лет

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