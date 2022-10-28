Ростовскому филиалу Страхового Дома ВСК исполняется 30 лет

Страховой Дом ВСК является одним из крупнейших страховщиков Ростовской области. Как отмечают аналитики компании, по итогам первого полугодия 2022 года доля ВСК на рынке выросла на 2,7 п. п. до 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Филиал является лидером среди страховщиков Ростовской области по объему портфеля в страховании опасных производственных объектов — доля ВСК составляет 33,8%. Также компания ВСК одна из лидеров в сегментах страхования от несчастных случаев и болезней (доля ВСК на рынке составляет 22,1%), каско (доля — 19,6%), страховании имущества физлиц (доля — 14,6%) и юрлиц (доля — 12,5%), ДМС (доля — 6,4%), в сегменте ОСАГО (доля — 14,2%).
В структуре страхового портфеля Ростовского филиала ВСК 56% сборов приходится на клиентов-физических лиц, 44% — на предприятия региона.
"30-летний юбилей — это действительно важная дата. Ростовский филиал был одним из первых региональных подразделений ВСК. С момента основания мы прошли долгий путь, выросли до одного из крупнейших игроков местного страхового рынка и получили статус одного из наиболее технологичных страховщиков в стране и регионе. Ростовская область насчитывает более 4 млн жителей и является одним из наиболее развитых с экономической точки зрения субъектов РФ, в регионе расположены крупнейшие промышленные и агропредприятия, и наша задача — обеспечивать для них стабильную финансовую защиту, тем самым поддерживая экономику региона", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.