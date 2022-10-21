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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Социальный бизнес Самарской области получит гранты на развитие своих проектов

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В региональном центре «Мой бизнес» состоялась защита проектов предпринимателей, имеющих статус «социальное предприятие» и претендующих на гранты. Участники презентовали свои планы по развитию действующего бизнеса, рассказали о том, на какие цели они намерены потратить безвозмездные средства господдержки. В рамках регионального конкурса грантов участники могут получить от 100 до 500 тысяч рублей на бизнес.

Глава региона Дмитрий Азаров уделяет особое внимание созданию условий комфортного ведения бизнеса, поддержке инициатив социально активных и ответственных предпринимателей на территории Самарской области.

Претенденты на грант должны состоять в реестре социальных предприятий, пройти обучение в рамках акселерационной программы и презентовать свою бизнес-миссию конкурсной комиссии. Эксперты оценивали перспективность и актуальность проектов, качество презентации проектов, а также направления, на которые участники планируют потратить средства грантов. Победители конкурса несут обязательство по продолжению своей социально-направленной деятельности и подтверждению статуса «социальное предприятие» в течение трех лет после получения гранта.

«Мы уделяем особое внимание сфере социального предпринимательства и постоянно расширяем поддержку для этой категории бизнеса, возможности, которые дает такой статус. В рамках этой работы второй раз мы проводим конкурс социальных проектов, предоставляя безвозмездные субсидии на их реализацию. По итогам прошлого года гранты до 500 тысяч рублей получили 30 таких проектов. Участники прошли обучение, нарастили свои компетенции, получили финансовую поддержку. В этот раз в защите проектов принимают участие 53 предпринимателя, проекты большинства из них будут поддержаны, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В регионе растет число социальных предпринимателей. Если в 2020 году в реестре состояли только 23 предпринимателя, по итогам 2021 года их было 139, то сегодня их уже 170. Мы рассчитываем, что интерес к социальному предпринимательству будет только увеличиваться и готовы всесторонне поддерживать такие проекты».

Участники представили проекты в самых разных направлениях, в том числе, в сфере дополнительного образования, бытового обслуживания, оздоровления и реабилитации детей и взрослых, физической культуры, а также проекты творческих студий, клубов раннего развития детей и др.

Одной из участниц конкурса стала предприниматель Любовь Фролова из Тольятти. Ее проект предполагает пребывание детей во время каникул на базе детских клубов «Фролушка», а также группы кратковременного пребывания детей «Продленка». «Для развития нам необходимо провести ремонт в помещениях, оборудовать их мебелью. Наш проект позволит решить социальные задачи – родители смогут спокойно работать, пока их дети находятся под нашим чутким присмотром и проводят время с пользой, а также позволит нам увеличить количество клиентов в наших клубах и финансовую выручку», — отметила Любовь Фролова.

Еще одним проектом, представленным на конкурсе, стала школа скорочтения и развития интеллекта предпринимателя Светланы Трактировой. Сегодня в школе обучаются 324 ребенка, есть планы по расширению бизнеса. На эти цели предприниматель планирует направить средства гранта. «Как соцпредприятие, мы даем скидки многодетным семьям, берем некоторых детей на обучение бесплатно», — рассказала Светлана Трактирова.

Предприниматель из Тольятти Ирина Сергеева представила свой проект швейной мастерской «Ирис». Предприятие занимается разработкой лекал и образцов, машинной вышивкой, а также обучением детей и взрослых. «За три года мы обучили более 100 человек в возрасте от 6 до 60 лет. На базе мастерской родился проект «Мастерица», курсы кройки и шитья для детей и подростков. Мы планируем получить лицензию на образовательную деятельность и на постоянной основе обучать не менее 20 детей», — рассказала Ирина Сергеева.

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Назад. 21 октября 2022
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