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Более 10 тысяч рабочих мест будет создано инвесторами в ближайшие два года в промпарках Самарской области

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В Самарской области динамично развивается сеть государственных индустриальных парков. Сегодня в нее входит четыре площадки: две очереди «Преображенки», Чапаевск и Новосемейкино.

На состоявшейся накануне встрече Главы региона и Президента страны, Владимир Путин позитивно оценил ситуацию в Самарской области и темпы социально-экономического развития региона. Президент отметил, что 63-й регион по многим ключевым показателям опережает среднероссийский уровень.

Создание необходимых условий для успешной реализации проектов частных инвесторов — одна из ключевых задач, обозначенных в работе Правительства региона Губернатором Дмитрием Азаровым.

«Своевременное проектирование и строительство инфраструктуры индустриальных и логистических парков в соответствии с потребностями инвесторов позволит до конца 2025 года привлечь более 20 млрд. рублей частных инвестиций и создать более 14 тысяч рабочих мест, — представил свой прогноз глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов. – Мы уже присматриваем новые территории под создание промпарков, что продиктовано большим интересом инвесторов к этим площадкам».

Индустриальные парки позволяют реализовывать инвестпроекты быстро, качественно, используя действующие льготы и преференции, предусмотренные здесь для бизнеса. Регион полностью берет на себя вопросы, связанные с инфраструктурой и оформлением земли. Инвестор, в свою очередь, получает готовую площадку для возведения производственного корпуса или складского комплекса: с подведенными коммуникациями, дорожной инфраструктурой, удобным расположением вблизи федеральных трасс.

В Самарской области в уже действующих промпарках успешно ведут свою деятельность такие компании, как Дорхан, Самаратрансавто-2000, Деловые линии, Ашан, Почта России и др.

Управляющая компания АО «ПромПарки» оказывает полное сопровождение каждого проекта, а также готова оказать услуги по возведению корпусов за свой счет с последующей арендой или выкупом инвестором.

Компании, которые работают в индустриальных парках, уже выплатили почти 9 млрд рублей налогов в бюджеты разных уровней. На действующих площадках создано 5,5 тысяч рабочих мест, в строительстве сегодня находятся 10 проектов крупных инвесторов, так и предприятий малого и среднего бизнеса.

Территории промпарков интересны для инвесторов с проектами в сфере логистики. Так, сегодня на площадках реализуются проекты строительства крупных логистических центров на общую сумму 10 млрд рублей и перспективой создания до конца 2024 года более 10 тысяч рабочих мест. В конце августа компания Вайлдберриз начала строительство своего логистического центра общей площадью более 100 тысяч квадратных метров в промпарке «Новосемейкино».

«Благодаря индустриальному парку и министерству экономического развития нам предоставлены отличные условия для строительства», — отмечал ранее учредитель ООО «СТА-2000» Игорь Перлин. В настоящее время компания возводит в «Преображенке-2» крупный мультитемпературный склад для ритейлера Х5 Group. Общая площадь объекта — свыше 70 тысяч кв. метров.

В сентябре резидентами промпарков стали еще две компании с проектами создания производства металлообрабатывающего оборудования и производственно-логистического битумного терминала. Общий объем инвестиций в проекты превышает 1,2 млрд рублей.

«По оценке Минпромторга РФ, в Самарской области создана одна из лучших в стране инфраструктур для реализации инвестпроектов. В настоящее время ведем переговоры с десятью компаниями и будем рады каждому новому инвестору, сделавшему выбор в пользу самарской земли», — резюмировал Дмитрий Богданов.

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