"Крылья Советов" в Кубке России уступили "Зениту" - 1:2

21.10.2022 10:35 Читали 12

В четверг, 20 октября, в четвертом туре группового этапа Кубка России "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге уступили "Зениту" - 1:2.

Оба мяча за хозяев поля забил экс-самарец Иван Сергеев. Он открыл счет на 17 минуте матча после розыгрыша углового. А на первой минуте второго тайма капитан хозяев поля Деян Ловрен длинной передачей нашел Вендела, который сбросил мяч Ивану Сергееву, и нападающий "Зенита" в касание переправил мяч в ворота самарцев — 2:0.

На 79 минуте матча с передачи Сергея Пиняева Александр Чиркович головой переправил мяч в ворота "Зенита" — 2:1.

После четвертого тура "Спартак" с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Группы B. "Крылья Советов" с 6 очками опережают "Зенит" по результатам личных встреч. Замыкает турнирную таблицу "Факел", не набравший ни одного очка.

В следующем матче "Крылья Советов" в Екатеринбурге встречаются с "Уралом". Игра 14 тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 24 октября, в 18:30.