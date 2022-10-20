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В сентябре деловая активность бизнеса удержалась в зоне роста

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Согласно Индексу RSBI, который в сентябре 2022 года составил 50,9 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса снизилась, но сохранила позиции в зоне роста.

Наибольшее влияние на Индекс RSBI оказала компонента кредитов, которая продемонстрировала некоторое увеличение, и компонента инвестиций, которая хоть и снизились, но сохранила максимальные значения в зоне роста. Компонента продаж упала более чем на четыре пункта и приблизилась к показателям начала лета, компонента кадров также оказалась ниже значений предыдущего месяца.

"Сентябрьское значение Индекса указывает на замедление роста деловой активности в сегменте МСБ под влиянием текущих экономических и геополитических условий. На снижение Индекса в большей степени повлияли фактические результаты по выручке и консервативные ожидания по ней на ближайшие несколько месяцев — эта компонента всегда особенно чувствительна к экономической неопределенности. Тем не менее предприниматели продолжили наращивать инвестиции в развитие бизнеса, что связано с замещением ниш, которые освободили иностранные компании, ушедшие с российского рынка. Инвестиционные планы малого и среднего бизнеса были также поддержаны доступностью финансирования на фоне невысоких ставок кредитования, что позволило Индексу сохранить позиции в зоне роста", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента продажи снизилась сильнее других составляющих, оказав наибольшее давление на индекс. Количество респондентов, заявивших о росте выручки, снизилось на 3% по сравнению с прошлым месяцем и составило 15% от всех опрошенных. Доля тех, кто отметил ее снижение в отчетном периоде, практически не изменилась и составила 43%. Число МСБ, кто в ближайшие три месяца ждет увеличения выручки, снизилось на 4% — до 22%, и до 33% увеличилась доля бизнеса, кто ждет падения выручки в будущем, что на 7% больше, чем в августе.

Компонента кадры снизилась, но удержалась в зоне умеренного роста. Количество бизнесменов, отметивших прием новых сотрудников в сентябре, сократилось на 2% — до 11%. Те, кто заявил о сокращении персонала, представлены 16% опрошенных, что является улучшением на 2% по сравнению с августом. В ближайшие три месяца нанимать персонал будут на 6% меньше компаний — таких 16%, а сокращение планируют 8%, что на 2% больше.

Компонента инвестиции отступила от исторического максимума, вернувшись к уровням июля. Доля респондентов, кто инвестировал в развитие бизнеса в сентябре, составила 21%, что на 2% меньше, чем в августе. Количество МСБ, кто сокращал инвестиции в отчетном периоде, выросло на ту же величину и достигло 9% от всех опрошенных. В ближайшие три месяца наращивать инвестиции будут 25% опрошенных компаний, что является снижением на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, а доля тех, кто будет сокращать инвестиции, практически не изменилась и составила 5%.

Компонента кредиты — единственная из четырех смогла продолжить рост в сентябре. Увеличение доли респондентов, чей спрос на кредиты удовлетворен, полностью компенсировало число респондентов, которые хотели, но не получили заемные средства по тем или иным причинам.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы всех размеров бизнесов снизились относительно прошлого месяца в целом на сопоставимую величину. Значение индекса деловой активности микробизнеса опустилось до минимума с мая текущего года из-за сохранения сложной ситуации с фактическими продажами, а также на фоне ухудшения ожиданий.

Индексы малого и среднего бизнеса смогли остаться в зоне уверенного роста за счет высоких оценок доступности финансирования и готовности к инвестициям.

Индекс RSBI по видам деятельности

Наиболее уверенно в сентябре чувствовали себя производственные компании, в то время как индекс предприятий, занимающихся торговлей, спустился в нейтральную зону. В сфере услуг зафиксировано замедление деловой активности после роста в предыдущем месяце.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1792 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

Ссылка на презентацию: psbank.ru/Business/RSBI.

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Назад. 20 октября 2022
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