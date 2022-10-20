16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК вошла в топ рейтинга самых "зеленых" страховых компаний России

Читали 27

Страховой Дом ВСК вошел в топ ESG-рейтинга среди страховых компаний России. Анализ рынка проводили издание РБК и Национальное рейтинговое агентство (НРА).

ESG-индекс (англ. Environmental — экология, Social — социальное развитие, Governance — корпоративное управление) российского бизнеса — аналитический продукт, в рамках которого каждая ESG-компонента была оценена по особой методике, основанной на лучших мировых практиках. Работа экспертов позволила оценить, насколько каждая компания следует практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности.

Всего в итоговый перечень были отобраны 115 анкет, из которых 20 принадлежали банкам и страховым компаниям. Среди других отраслей экономики представлены агропромышленный сектор, добывающие направления, металлургия, строительство, телекоммуникации и ИТ, энергетика и различные виды производства.

При оценке банков и страховых компаний внимание уделялось не только экологичности операционной деятельности (зелёный офис, электронный документооборот, снижение объёма твёрдых бытовых отходов, ресурсо- и энергосберегающие технологии), но и усилиям финансовых институтов по формированию зелёного инвестиционного или кредитного портфеля, предоставлению преференций зелёным заёмщикам и стимулированию ESG-подходов среди клиентов.

"Мы социально-ориентированная компания, прозрачная для всех клиентов, участвуем в благотворительных и социально-значимых проектах. На протяжении всего сезона ВСК поддерживала проведение фестиваля IRONSTAR, в котором приняли участие тысячи желающих. В июле был запущен проект "Цифровая клиника", в котором всем клиентам ВСК, даже без оформленных полисов, бесплатно доступна служба плановой психологической поддержки. Такова основа нашей философии управления. Мы благодарны, что принципы нашей социальной ответственности, были отмечены профессионалами. Уверен, что попадание Страхового Дома в первую категорию с уровнем ESG-индекса 460-800 является заслугой всей нашей профессиональной команды", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 октября 2022
ПСБ предоставил бизнесу возможность бесконтактного приема платежей по СБП
ВСК вошла в топ рейтинга самых "зеленых" страховых компаний России
Россельхозбанк предлагает новым клиентам вклад со ставкой до 8,0% годовых

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Дети всех самарцев - участников СВО будут освобождены от платы за детский сад и школьное питание

Во вторник, 18 октября, Губернатор Дмитрий Азаров, находясь в Москве, после встречи с Президентом страны Владимиром Путиным провел заседание Правительства Самарской области в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой для обсуждения стала поддержка семей военнослужащих и внесение изменений в постановление областного Правительства, согласно которым льготы – освобождение от оплаты детского сада для дошкольников и питания для учащихся школ – получат семьи всех военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она