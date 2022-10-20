Россельхозбанк предлагает новым клиентам вклад со ставкой до 8,0% годовых

Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов при открытии вклада по акции для новых клиентов производится в конце срока. Возможность пополнения вклада не предусмотрена.
"Россельхозбанк планомерно наращивает свой портфель сберегательных продуктов для физических лиц. И это свидетельствует о том, что нам доверяют. В ответ на это доверие мы стремимся адаптировать и сегментировать свое предложение, а также улучшать условия как для постоянных клиентов, так и предлагать привлекательные опции новым", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.
Открыть вклад в рамках акции новые клиенты могут в период с 21 октября 2022 года по 30 ноября 2022 г.
Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.