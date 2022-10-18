Страховой Дом ВСК выплатит возмещение пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Новой Москве

18.10.2022 18:26 Читали 14

Пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Новой Москве, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

По данным Главного управления МЧС России по г. Москве, 18 октября на 29 км Киевского шоссе, поселок Внуково, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Водитель маршрутного такси наехал на отбойник с дальнейшим опрокидыванием. В автобусе находилось 25 человек. Всего пострадало 10 человек, из них 1 человек погиб.

Право на получение страховой выплаты по ОСГОП за вред жизни, причиненный пассажиру при перевозке, имеют иждивенцы погибшего, а при их отсутствии — супруг (а), родители, дети. Для получения страховых выплат пострадавшим в этой аварии пассажирам автобуса необходимо написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной удостоверяющий личность заявителя документ, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти, справку о смерти (если требуется возмещение расходов на погребение), а также документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком.

С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Размер выплат пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности.