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"РТК-Солар": в 2022 г. число DDoS-атак на сайты АВТОВАЗа выросло в 18 раз

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В 2022 г. количество атак на онлайн-ресурсы АВТОВАЗа выросло почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом число DDoS-атак увеличилось в 18 раз — отмечают специалисты компании "РТК-Солар", которая обеспечивает киберзащиту сайта lada.ru и субдоменов дилерской сети АВТОВАЗ. Безопасность онлайн-ресурсов реализуется с помощью сервиса Web Application Firewall (WAF) экосистемы Solar MSS.

Сервис WAF обеспечивает защиту веб-приложений АВТОВАЗ от атак уровня L7 (DDoS и атак из списка OWASP Top 10). Если в январе–сентябре 2021 г. с его помощью было выявлено и заблокировано порядка 45 тысяч DDoS-атак, то в 2022 — уже 811 тысяч. Общее же количество атак средней и высокой критичности выросло с 350 до 935 тысяч.

"Сервисная модель доказала свою экономическую и практическую целесообразность: мы обеспечили комплексную защиту корпоративных веб-сервисов, снизили издержки на оборудование и разгрузили собственную ИБ-службу. При этом коллеги из "РТК-Солар" проявили готовность адаптировать профили защиты под достаточно большой пул наших приложений, а само подключение не потребовало серьезных изменений на уровне инфраструктуры", — отметил Тимур Яруллин, начальник отдела безопасности информационных систем и технологий компании АВТОВАЗ.

ИБ-служба АВТОВАЗа еженедельно получает отчеты о работе сервиса, а также может в реальном времени отслеживать требуемые показатели через личный кабинет. При этом сервисная модель оказалась выгоднее собственного аналогичного решения.

Сервис WAF реализован в виде катастрофоустойчивого кластера, размещенного в облачной платформе "Ростелеком". Эксплуатацию решения осуществляют специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Время реакции службы техподдержки составляет не более 30 минут.

Подключение веб-ресурсов АВТОВАЗа к сервису проводилось в несколько этапов. В первую очередь была реализована защита сайта lada.ru. Для этого на стороне сервис-провайдера была развернута виртуальная сетевая инфраструктура достаточной мощности и настроена маршрутизация трафика через облачную платформу "Ростелеком". На следующем этапе сервис работал в режиме обучения: специалисты сервис-провайдера совместно с заказчиком анализировали входящий трафик и настраивали правила блокировки вредоносной активности. После тестирования сервис переведен в режим активной фильтрации. Следующим шагом стало масштабирование решения на другие веб-приложения АВТОВАЗ.

"Сегодня более 70% вторжений за ИТ-периметр организаций связано с веб-уязвимостями. Применение WAF позволяет обнаружить и блокировать атаки на веб-приложения, которые пропускают традиционные межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений. Но любой WAF требует правильной настройки и постоянного обновления сигнатур, а для этого нужны круглосуточный мониторинг инцидентов и экспертиза нескольких специалистов по кибербезопасности. Предложение от крупного сервис-провайдера позволяет компаниям решить этот вопрос максимально эффективно и быстро, поддерживая требуемую для бизнеса скорость изменений", — подчеркнул Константин Каманин, директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании "Ростелеком-Солар".

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Назад. 18 октября 2022
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