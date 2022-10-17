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Проект ВСК СВОИ стал лауреатом премии "Хрустальная пирамида 2022"

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Проект СВОИ Страхового Дома ВСК стал лауреатом премии HR AWARD "Хрустальная пирамида 2022" в номинации "Технологическое решение года" в категории компаний с численностью более 5000 человек.

Премия "Хрустальная пирамида" учреждена в 2011 году Оргкомитетом Саммита HR-Директоров в сотрудничестве с РСПП и ежегодно присуждается для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми, а также привлечения внимания к сфере управления человеческим капиталом, поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.

Церемония награждения состоялась 13 октября в рамках XXI саммита HR-директоров России и СНГ в отеле Lotte Plaza в Москве. В ней приняли участие крупнейшие компании — Сбербанк, РЖД, Альфа-Банк, НЛМК, Росатом, Норильский никель, Галс и многие другие.

Платформа СВОИ — это корпоративный портал и мобильное приложение, объединяющие все каналы взаимодействия с сотрудниками, обучение, внутренние сервисы, обратную связь, мотивацию, коммуникации, геймификацию и витрину скидок от клиентов и партнеров ВСК.

"Развитие и рост компании, в первую очередь, зависит от профессионализма сотрудников. Создание сильной команды, где каждый может реализовываться и достигать высоких результатов, является одной из главных стратегических задач ВСК. Мы уверены, что формирование эффективных HR-решений, в частности работа платформы СВОИ, будет способствовать повышению лояльности наших сотрудников и привлечению новых квалифицированных специалистов. Победа в HR AWARD "Хрустальная пирамида 2022" подтверждает, что реализация HR-стратегии Страхового Дома проходит успешно", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 17 октября 2022
Проект ВСК СВОИ стал лауреатом премии "Хрустальная пирамида 2022"
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