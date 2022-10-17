Очередная самарчанка осуществила 15 переводов денежных средств на счет мошенников

После этого звонка на телефон девушке позвонили еще раз. Собеседник представился сотрудником силовой структуры, пообещал прислать удостоверяющие документы и сообщил также о необходимости перевода денег на другой расчетный счет.
Поверив словам, женщина пришла в торговый центр, где с помощью терминала 15 раз перечислила на неизвестный счет денежные средства на общую сумму 231 тыс. рублей. После того как деньги были переведены, собеседник отключился и перестал выходить на связь.
Тогда девушка поняла, что столкнулась с мошенниками, и поспешила обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.