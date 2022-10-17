Отец двух детей из Самарской области напал на женщину, пытаясь угнать ее машину

В апреле 2022 г. на территории ООО "СамРэкЭксплуатация" мужчина пытался угнать Honda jazz. Он угрожал владелице машины ножом, избил ее и дважды воткнул в ногу медицинский шприц, с помощью которого ранее вколол себе наркотик.
При этом нападавший уже бывал судим за наркотики и состоит на учете в СПИД-центре с ВИЧ-инфекцией. Женщина активно сопротивлялась, поэтому злоумышленник не смог угнать машину и скрылся.
В тот же день мужчина похитил у коллеги на металлоприемке 30 тыс. рублей.
Суд приговорил рецидивиста к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда 500 тыс. рублей.