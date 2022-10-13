Клиенты Россельхозбанка могут совершать сделки с юанем на валютном рынке Московской Биржи

13.10.2022 16:55 Читали 19

Россельхозбанк открыл для клиентов брокерского обслуживания доступ к паре CNY/RUB (юань — рубль). Теперь на Валютном рынке Московской Биржи клиенты могут совершать сделки с инструментами:

— CNYRUB_TOD с 10:00 до 11:45 по МСК с расчетами "сегодня" (ТОD);

— CNYRUB_TOM с 10:00 до 19:00 по МСК с расчетами "завтра" (ТОМ).

"Мы считаем юань интересной и перспективной валютой для целей хэджирования валютных и инфраструктурных рисков, а также диверсификации инвестиционного портфеля. В течение последних пяти месяцев наблюдается устойчивая тенденция роста объемов торгов в паре рубль/юань и перетока ликвидности из евро и доллара. Китайская валюта постепенно выходит на лидирующие позиции на валютном рынке. В октябре, по данным Московской Биржи, объем торгов в паре юань/рубль превысил оборот по долларам США. К концу торгового дня 6 октября объем торгов по рублю с юанем составил 70,6 млрд рублей, с долларом — 56,0 млрд рублей, а с евро — 65,2 млрд рублей. Валютные пары доступны всем клиентам РСХБ без каких-либо ограничений, самый удобный способ ими торговать — в мобильном приложении РСХБ-БРОКЕР. С 17 октября мы планируем обеспечить возможность совершения маржинальных сделок с юанем", — отметил начальник Управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

По его словам, на долговом рынке сейчас формируется сегмент корпоративных облигаций, номинированных в юане. Успехи дебютных выпусков облигаций Металлоинвеста, Русала, Полюса, Роснефти показывают высокую потребность клиентов банка в инструментах в юанях. Аналитик подчеркивает, что эта тенденция сохранится и в будущем, равно как и расширение линейки инвестиционных инструментов.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором размещений облигаций в юанях Полюса объёмом 4,6 млрд юаней со сроком обращения 5 лет, облигаций Роснефти объемом 15 млрд юаней и сроком обращения 10 лет и облигаций двух выпусков Металлоинвеста суммарным объемом 2 млрд китайских юаней сроком обращения 2 года и 5 лет. Купонный период у всех выпусков — полгода, номинал — 1 000 юаней. Расчеты по сделкам проводятся в юанях, выплата купонов и погашение тела облигаций могут проводиться как в юанях, так и, в отдельных случаях, в рублях по курсу Банка России.

Также клиентам Россельхозбанка доступны накопительные счета, номинированные в юанях.