16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Клиенты Россельхозбанка могут совершать сделки с юанем на валютном рынке Московской Биржи

Читали 19

Россельхозбанк открыл для клиентов брокерского обслуживания доступ к паре CNY/RUB (юань — рубль). Теперь на Валютном рынке Московской Биржи клиенты могут совершать сделки с инструментами:

— CNYRUB_TOD с 10:00 до 11:45 по МСК с расчетами "сегодня" (ТОD);

— CNYRUB_TOM с 10:00 до 19:00 по МСК с расчетами "завтра" (ТОМ).

"Мы считаем юань интересной и перспективной валютой для целей хэджирования валютных и инфраструктурных рисков, а также диверсификации инвестиционного портфеля. В течение последних пяти месяцев наблюдается устойчивая тенденция роста объемов торгов в паре рубль/юань и перетока ликвидности из евро и доллара. Китайская валюта постепенно выходит на лидирующие позиции на валютном рынке. В октябре, по данным Московской Биржи, объем торгов в паре юань/рубль превысил оборот по долларам США. К концу торгового дня 6 октября объем торгов по рублю с юанем составил 70,6 млрд рублей, с долларом — 56,0 млрд рублей, а с евро — 65,2 млрд рублей. Валютные пары доступны всем клиентам РСХБ без каких-либо ограничений, самый удобный способ ими торговать — в мобильном приложении РСХБ-БРОКЕР. С 17 октября мы планируем обеспечить возможность совершения маржинальных сделок с юанем", — отметил начальник Управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

По его словам, на долговом рынке сейчас формируется сегмент корпоративных облигаций, номинированных в юане. Успехи дебютных выпусков облигаций Металлоинвеста, Русала, Полюса, Роснефти показывают высокую потребность клиентов банка в инструментах в юанях. Аналитик подчеркивает, что эта тенденция сохранится и в будущем, равно как и расширение линейки инвестиционных инструментов.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором размещений облигаций в юанях Полюса объёмом 4,6 млрд юаней со сроком обращения 5 лет, облигаций Роснефти объемом 15 млрд юаней и сроком обращения 10 лет и облигаций двух выпусков Металлоинвеста суммарным объемом 2 млрд китайских юаней сроком обращения 2 года и 5 лет. Купонный период у всех выпусков — полгода, номинал — 1 000 юаней. Расчеты по сделкам проводятся в юанях, выплата купонов и погашение тела облигаций могут проводиться как в юанях, так и, в отдельных случаях, в рублях по курсу Банка России.

Также клиентам Россельхозбанка доступны накопительные счета, номинированные в юанях.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 октября 2022
Клиенты Россельхозбанка могут совершать сделки с юанем на валютном рынке Московской Биржи
Открылся новый театральный сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
Баскетбольная "Самара" обыграла "Енисей" - 92:86
ВСК: применение регуляторных "песочниц" будет способствовать развитию превентивной медицины
"Лада" по буллитам победила "Южный Урал"

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Тольяттинский маньяк Рыльков выслушал приговор еще за шесть убийств

Центральный суд Тольятти вынес приговор в отношении уже отбывающего пожизненное наказание Олега Рылькова по уголовному делу о шести убийствах, совершенных 29 лет назад. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она