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ВСК выступила партнером Международного строительного чемпионата

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Страховой Дом ВСК выступил партнером Международного строительного чемпионата — World Construction Championship (WCC). Компания защитила участников полисами страхования от несчастного случая и болезней (НСиБ).

Международный строительный чемпионат — ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование профессиональных специалистов сферы промышленного строительства, деловую программу и выставку.

WCC проходил в Казани с 5 по 8 октября. ВСК обеспечила защитой более 750 участников мероприятия, занимающих различные должности. Директор Казанского филиала, Татьяна Бугайченко, руководитель дирекции по работе с партнерами, Резеда Ибрагимова и руководитель дирекции корпоративного страхования Казанского филиала, Татьяна Тарасова приняли участие в самом чемпионате.

"Такие мероприятия, как Международный строительный чемпионат, способствуют обмену профессиональным опытом среди лучших специалистов сферы. Для ВСК это отличная возможность наладить новые деловые отношения с партнерами. Выстроить доверительные отношения, которые помогут компании развиваться и достигать стратегических целей Страхового Дома, в частности, устойчивого роста прибыли", — отметила Татьяна Бугайченко, директор Казанского филиала Страхового Дома ВСК.

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Назад. 12 октября 2022
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