Россельхозбанк стал лидером Антикоррупционного рейтинга

11.10.2022 15:04 Читали 17

Россельхозбанку присвоена наивысшая категория — А1 — Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2022 года. Банк подтвердил свой статус компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем соответствующих рисков.

В 2022 году Банк принял участие в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса 2022, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Независимыми экспертами РСПП осуществлена комплексная оценка соответствия деятельности Банка международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению" и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

По итогам данной оценки рассчитан удельный показатель соответствия деятельности РСХБ международному стандарту ISO 37001:2016, который составил 98,47% (был улучшен показатель прошлого года, который составлял 95,80%). Это соответствует наивысшей категории Рейтинга (класс А1) — компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции (минимальный уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам).

РСПП отметил современные и эффективные механизмы антикоррупционного комплаенса, используемые Россельхозбанком, которые отличаются высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов управления комплаенс рисками, заслуживающие распространения как передовой опыт. Также зафиксирована отличная работа горячей линии для сообщения о коррупции.

4 октября 2022 года на площадке РСПП в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2022 с докладом на тему "Система профилактики коррупционных правонарушений в организации (практика применения)" выступил начальник отдела организации противодействия коррупции управления организации комплаенс-контроля Департамента комплаенс-контроля Владислав Макосов.

"Предотвратить коррупционные действия — гораздо менее затратно для организации, чем минимизировать ущерб от уже состоявшегося коррупционного события. За предыдущие годы у нас выстроена понятная и эффективная инфраструктура профилактики коррупции, которая включает в себя многие лучшие практики организаций. В рамках исполнения утвержденного в нашей организации плана противодействия коррупции разные структурные подразделения самостоятельно обеспечивают, с учетом своего функционала, мероприятия, направленные на предотвращение и недопущение коррупционных проявлений", — отметил Владислав Макосов.

По окончании форума результаты Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2022 опубликованы на официальном сайте РСПП rspp.ru/simplepage/against-corruption/.