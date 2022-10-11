"Эксперт РА" подтвердило рейтинг ВСК на уровне ruАА со стабильным прогнозом

11.10.2022 14:02 Читали 18

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в очередной раз подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Страховой Дом ВСК — крупный универсальный страховщик, специализирующийся преимущественно на автостраховании, ДМС и страховании имущества. По мнению агентства, страховой портфель компании высоко диверсифицирован по географии и по основным линиям бизнеса. Рыночная доля ВСК составляет 4,7%.

Агентство отметило не только финансовые результаты компании — за последние 4 квартала компания стабильно получала чистую прибыль, но и существенное улучшение бизнес-показателей — коэффициент убыточности страхового портфеля снизился на 5,9 п. п. уровень расходов на ведение дела снизился на 2,3 п. п., а комбинированный коэффициент убыточности по итогам 1 полугодия 2022 года составил 92,3%, что лучше прошлогоднего значения на 8,2 процентных пункта.

В числе положительных факторов агентство отмечает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств компании — 1,44 на 30.06.2022, характеризующее финансовую устойчивость компании.

По оценкам агентства, качество активов ВСК находится на высоком уровне, доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами "Эксперт РА" уровня ruBBB- и выше составляет 59,2%. Отсутствие рисков концентрации активов на связанных сторонах агентство отмечает в качестве позитивного фактора.

Высоко оценивается агентством качество перестраховочной защиты — более 90% премий, переданных в перестрахование за 1 полугодие 2022 года, приходится на перестраховщиков с рейтингами "Эксперт РА" уровня ruAA и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств, все крупнейшие риски надежно перестрахованы, собственное удержание по ним не превышает 1% от собственных средств. Опыт компании по урегулированию крупных страховых случаев также отмечается агентством в качестве позитивного фактора.

"Эксперт РА" отдельно отметил уровень корпоративного управления компанией. Развитие ВСК в соответствии с утверждённой Советом директоров стратегией. В компании функционируют на постоянной основе ряд комитетов, сформированных при Правлении, в функции которых входят вопросы развития продаж, продуктов, внедрения инноваций и риск-менеджмент — в целях развития функции управления рисками в компании действует обособленное подразделение.

"Высокий уровень надежности компании — это всегда результат качественной и продуктивной работы всей команды. Мы нацелены на постоянный рост, улучшение сервисов для клиентов, разработку новых страховых продуктов. Последнее время ВСК сфокусировалась на цифровой трансформации — внедрение IT технологий позволяет нам не только быть одним из наиболее технологичных страховщиков, но и оптимизировать внутренние бизнес-процессы, что позитивно отражается на финансовых результатах компании", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Кредитный рейтинг САО "ВСК" ежегодно подтверждается с 30.08.2001.