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Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами для граждан

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В рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" Минцифры России совместно с СПбГУТ и "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечение их внимания к вопросам кибербезопасности.

Финансовый ущерб россиян от интернет-угроз исчисляется в миллиардах рублей ежегодно. Ключевая проблема защиты от них состоит в том, что тема кибербезопасности не воспринимается обществом как значимая. Поэтому одной из целей первого этапа программы повышения киберграмотности стала популяризация темы с помощью вовлекающих форматов донесения информации об угрозах и правилах безопасного использования интернет-сервисов.

Директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин: "Общий подход Минцифры при реализации любых проектов, будь то Госуслуги или программа повышения киберграмотности населения, — делать их полезными, понятными широким слоям населения, а также безопасными. Соблюдение всего нескольких простых правил кибергигиены позволит людям защитить себя от 80% киберугроз. Чтобы обучить граждан этим правилам, мы считаем важным рассказывать о них в тех форматах и на тех площадках, которые люди используют ежедневно".

Первый проект ориентирован на борьбу с кибербуллингом — травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта — подростки, одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан. Проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами. Они расскажут собственные истории о том, как столкнулись и справились с кибербуллингом. Дети и подростки также смогут узнать о правилах поведения в подобных ситуациях на специальном веб-ресурсе, посвященном борьбе с кибербуллингом.

"Академическая среда всегда выступала тем местом, где в большей степени формируется мировоззрение человека. Важной частью современной личности является и психологическое здоровье. Мы считаем очень важным запуск проекта по Кибербуллингу и надеемся, что он позволит повысить грамотность подростков в цифровой среде и снизить эффективность травли с использованием цифровых технологий" — сказал проректор по цифровой трансформации СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Антон Зарубин.

Цель второго проекта — "Сложные несложные пароли" — показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.

Основная идея спецпроекта "КиберЗОЖ" — аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в Сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности и. В рамках проекта создан веб-ресурс, благодаря которому пользователи узнают, как создавать надежные пароли, защитить мобильное устройство, не попасться на фишинг, а также смогут проверить сайты на безопасность.

"Мы планируем по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей. Это важная социальная проблема, и мы, как лидер в сфере кибербезопасности, считаем эту задачу одной из приоритетных. Цифровых атак на граждан с каждым годом становится все больше, постоянно появляются новые сценарии мошенничества в интернете, поэтому очень важно давать людям практические инструменты защиты", — подчеркнул генеральный директор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов.

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Назад. 11 октября 2022
Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами для граждан

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