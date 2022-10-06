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"Медиа-Телеком" в партнерстве с "Синтерра Медиа" запустил в эфир три платных тематических телеканала

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С 1 октября 2022 года благодаря партнерству между компанией "Медиа-Телеком" и телекоммуникационного оператора "Синтерра Медиа" операторам платного ТВ России и СНГ стали доступны киносериальные телеканалы "КИНЕКО" и "Сапфир" и документально-познавательный телеканал TERRA.

Телекоммуникационный оператор "Синтерра Медиа" выступил технологическим партнером компании "Медиа-Телеком", полностью закрыв весь технологический процесс выпуска телеканалов в эфир. Оператор организовал предэфирную подготовку материалов, Playout и доставку до крупнейших операторов платного ТВ.

"Кинеко" — телеканал топовых азиатских сериалов для широкой аудитории. Ежедневно и круглосуточно в эфире будут идти сериалы последних лет различных жанров и тематик: от мистических историй из прошлого до рассказов о жизни и бизнесе в современных реалиях.

"Сапфир" — телеканал популярных сериалов с восточным колоритом для женской аудитории. Отличительной чертой канала станет современный турецкий контент, прошедший тщательный отбор на эфирном телевидении в Турции и завоевавший любовь зрителей по всему миру.

Terra — развлекательно-познавательный канал в жанре Docutainment. Путешествия, история, наука, дикая природа, еда, охота и рыбалка — благодаря разнообразию жанров и тематик, телеканал Terra привлечет интерес самой широкой аудитории.

Александр Косарим, генеральный директор компании "Медиа-Телеком": "Мы внимательно следим за предпочтениями аудитории, и рады предложить зрителям топовый контент на телеканалах "Кинеко", "Сапфир" и Terra. Два первых телеканала представляют модные турецкие, южнокорейские, китайские и другие азиатские сериалы, которые набирают все большую популярность в мире, а третий — драйвовый познавательный и приключенческий контент для всей семьи".

Генеральный директор "Синтерра Медиа" Григорий Урьев: "Запуск Playout этих каналов — это не первый совместный проект с "Медиа-Телеком", в котором "Синтера Медиа" выступает технологическим партнером. Благодарим компанию за оказанное доверие и прикладываем все усилия для совершенствования наших сервисов. Для каналов "Кинеко", "Сапфир" и Terra мы запустили сервис предэфирной подготовки контента и теперь оказываем полный спектр услуг, связанных с выпуском телеканалов, для всех наших заказчиков".

Компания "Медиа-Телеком" — совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы, созданное на паритетных началах в 2018 году. Это динамично развивающаяся компания, которая стала активным участником рынка платного телевидения и планирует наращивать свои активы в будущем. Компания занимается производством и дистрибуцией каналов и контента, является активным игроком на рынке спортивных медиаправ, а также производит приложения для iOS/Android и развивает стартапы в медийной сфере.

АО "Синтерра Медиа" — специализированный телекоммуникационный оператор для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. Основной вид деятельности: доставка, обработка, хранение и распределение потокового видео по наземным системам связи между телевизионными центрами в Москве, России и крупнейшими медиацентрами за рубежом.

Московский медиацентр компании в Останкино — основное место обработки и распределения прямых трансляций для значимых спортивных, политических и культурных событий в стране и мире, а также для большого количества сигналов ТВ-вещания транслируемых в России телеканалов.

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Новости

Назад. 06 октября 2022
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