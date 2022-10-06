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ВСК рассчитала в какую сумму обойдется включение Aurus Komendant в автопарк каршеринга

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В начале октября AURUS — первый российский автомобильный бренд класса люкс — презентовал внедорожник Aurus Komendant. В честь события специалисты Страхового Дома ВСК решили рассчитать, в какую сумму владельцу обойдется страховка элитного авто. Так, для столичных сервисов каршеринга ОСАГО для Aurus Komendant будет стоить 127 тыс. рублей, а для обычных автомобилистов — около 8 тысяч.

Стартовая цена для Aurus Komendant составляет 33,7 млн рублей. По оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, стоимость ОСАГО для Aurus Komendant, принадлежащего московскому оператору каршеринга, будет варьироваться от 14 934 до 127 260 рублей — в зависимости от уровня аварийности автопарка конкретной компании. Так, в некоторых сервисах поминутной аренды возможна авторизация пользователей с минимальным стажем и любого возраста, в других — действуют определенные ограничения, а наличие опыта у водителя считается ключевым фактором, снижающим риски аварийности.

Стоимость обязательного страхования Aurus Komendant для безаварийного автовладельца-физического лица из Москвы (КБМ — 0,46), в возрасте от 35 до 39 лет, со стажем от 10 до 14 лет составит 7 819 рублей.

Для сравнения, средняя стоимость полиса по итогам первого полугодия 2022 года, по данным РСА, составила 6182 рубля, а в сентябре с момента расширения тарифного коридора по ОСАГО этот показатель, по оценкам экспертов, достиг 6 841 рубля. Таким образом, ОСАГО для Aurus Komendant для обычного автомобилиста обойдется примерно на 14-26% дороже средней стоимости автогражданки в стране.

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Назад. 06 октября 2022
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