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ВСК приняла участие в реализации пилотного проекта цифровой ипотеки

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Страховой Дом ВСК совместно с Ассоциацией ФинТех реализует пилотный проект цифровой ипотеки. Первый кейс, запущенный в рамках проекта, — использование Открытых API для взаимодействия банков и страховых компаний в ипотечном процессе.

В рамках проекта будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. На начальном этапе прорабатывается набор данных, которыми необходимо обмениваться банкам и страховым компаниям для взаимодействия в рамках ипотечного процесса.

По итогам проекта будут разработаны спецификации, методические рекомендации для участников рынка и, если потребуется, предложения по изменению действующего законодательства и отраслевых нормативно-правовых актов (НПА).

"Одно из приоритетных направлений работы Ассоциации — Открытые API. Их внедрение открывает широкие возможности для трансформации финансового сектора. Так, Открытые API — ключевой элемент цифровизации взаимодействия участников процесса ипотеки, который необходим, в том числе для создания бесшовного клиентского пути. В качестве одного из первых шагов на площадке АФТ прорабатывается механизм обмена данными между банками и страховыми компаниями в электронном виде", — говорит заместитель генерального директора Ассоциации ФинТех Дмитрий Ищенко.

"Мы хотели бы максимально улучшить клиентский опыт, чтобы люди могли, например, оплатить страховку в один клик. Важно, чтобы все было быстро и просто и при этом процесс был максимально защищен. Требуется комплексная проработка цифровизации передачи данных, в том числе от профильных ФОИВ (Минздав, Росреестр и т. д.). Уже много сделано для повышения эффективности взаимодействия между банками и страховыми компаниями. В рамках партнерства представители рынка уже обмениваются данными друг с другом, используя Открытые API. Однако для того, чтобы произошел кардинальный переворот, нужны как минимум единые стандарты. Над этим мы и работаем в пилотном проекте Ассоциации ФинТех", — рассказала Юлия Шимова, Руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.

"Наша цель — бесшовный ипотечный процесс, который в том числе станет возможным с появлением в России Открытых данных. Пилотный проект даст возможность определить набор данных, необходимый для передачи информации между банками и страховыми компаниями. Мы отработаем механизмы электронного взаимодействия с использованием Открытых API и посмотрим, насколько новые модели укладываются в существующее правовое поле. По итогу проекта должны появиться не только новые стандарты и нормативные документы, но и новый клиентский опыт", — прокомментировал директор подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

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Назад. 06 октября 2022
ВСК приняла участие в реализации пилотного проекта цифровой ипотеки
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